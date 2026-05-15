Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης τη βράβευση επτά ακτών της Σύρου με τη διεθνή διάκριση «Γαλάζια Σημαία» για το 2026.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο, οι βραβευμένες ακτές του νησιού είναι οι Αγκαθωπές, Αζόλιμνος, Βάρη, Γαλησσάς, Κίνι, Μέγας Γυαλός και Φοίνικας, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή προσπάθεια για καθαρές, οργανωμένες, ασφαλείς και περιβαλλοντικά υπεύθυνες παραλίες.

Η διάκριση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη 2η θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία», με τη Σύρο να συμβάλλει ενεργά στη συνολική εικόνα ποιότητας της χώρας ως τουριστικού προορισμού.

Ο αντιδημάρχος Τουρισμού Γιάννης Βουτσίνος δήλωσε: «Οι 7 Γαλάζιες Σημαίες της Σύρου δεν είναι απλώς μία περιβαλλοντική διάκριση. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής δουλειάς, συνεργασίας και καθημερινής προσπάθειας για παραλίες καθαρές, ασφαλείς, οργανωμένες και φιλικές προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας. Η Σύρος αποδεικνύει ότι μπορεί να συνδυάζει την αυθεντικότητα, τον πολιτισμό και την αισθητική της με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας στις παραλίες της. Συνεχίζουμε με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών, της προσβασιμότητας και της εμπειρίας που προσφέρει το νησί μας».