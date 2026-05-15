ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Οσο θα προσπαθείτε τόσο θα βλέπετε τους στόχους σας να απομακρύνονται. Κρατηθείτε από σχέσεις σημαντικές για σας και περιμένετε μέχρι να περάσουν τα δύσκολα. Δεν είναι η ώρα τώρα για να τα βάζετε με άτομα που στο παρελθόν σας υποστήριξαν.

ΤΑΥΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Το πρόγραμμά σας είναι ασφυκτικό, οι διαθέσεις όμως σας προδίδουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν αφήσετε και κάτι για αύριο. Το στρες και η στοχοπροσήλωση δεν κάνουν καλό, ιδίως κάτι ταυράκια σαν κι εσάς που αγαπούν την καλοπέραση και τα ωραία πράγματα της ζωής.

ΔΙΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Περάστε χρόνο με φίλους και συνεργάτες σας αλλά μην προσπαθήσετε με πλάγιους τρόπους να τους χειραγωγήσετε γιατί θα το καταλάβουν και θα δείξουν ανοιχτά την ενόχλησή τους. Ο ευθύς δρόμος είναι πάντα ο καλύτερος. Τον αντέχετε;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Προς το μέσον της ημέρας θα αισθανθείτε ανεξήγητα ανανεωμένοι και ενεργητικοί αλλά μη βιαστείτε να το πανηγυρίσετε. Οι σχέσεις σας είναι αρκετά τεταμένες, οπότε μείνετε μέσα και γιορτάστε το στο σπίτι. Και αύριο μέρα είναι.

ΛΕΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Υπηρετήστε τους στόχους σας με επιμονή και σοβαρότητα αλλά χωρίς αλαζονεία και άστοχα λόγια που αδυνατίζουν τα επιχειρήματά σας. Εάν επιδείξετε αυτοέλεγχο και επιμέλεια, η μέρα θα εξελιχθεί προς όφελός σας. Είναι ευκαιρία να αποδείξετε στους γύρω σας το μέταλλο από το οποίο είστε φτιαγμένοι και γι’ αυτό σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Ενα από τα ιδιαίτερα χαρίσματά σας είναι η αποφασιστικότητα και ο αυτοέλεγχος. Σήμερα είναι ο κατάλληλος χρόνος να τα εξασκήσετε γιατί έτσι το απαιτούν οι δύσκολες συνθήκες. Κάποιες συναντήσεις θα σας φέρουν σε αμηχανία, αλλά η στωικότητα και η υπομονή σας θα κάνουν και πάλι το θαύμα τους.

ΖΥΓΟΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Υπάρχουν αρκετοί που δεν εμπιστεύονται τις ικανότητές σας και αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητά σας στον τομέα της εργασίας. Μην αφήσετε την άδικη κριτική να σας αποθαρρύνει και να σας απομακρύνει από τους στόχους σας. Επιστρατεύστε την περίφημη αντοχή σας και ανατρέψτε τα προγνωστικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Κάτι ακαθόριστο σας ανησυχεί σήμερα και σας βγάζει από τα νερά σας. Πνίγεστε ακόμα και μέσα σε σχέσεις που συνήθως είναι ανακουφιστικές και σας προσφέρουν καταφύγιο. Βάλτε σε λειτουργία το πρακτικό μυαλό σας και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με εμπόδια, απλά προσπεράστε τα.

ΤΟΞΟΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Εχετε ένα κακό προαίσθημα που σας υποχρεώνει να κρατάτε άμυνα και να αποκρούετε ακόμη και τις θετικές προθέσεις των γύρω σας. Μην το παρακάνετε στην επιφυλακτικότητα. Μπόρα είναι, θα περάσει και μάλιστα πολύ γρήγορα. Αν αισθανθείτε ότι χρειάζεστε βοήθεια, μη διστάσετε να απευθυνθείτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Το πρόσθετο άγχος θα σας ταλαιπωρήσει και μια σχετική αστάθεια στον τομέα των συναισθηματικών σχέσεων θα εξαντλήσει τις αντοχές σας. Θυμηθείτε ότι όλα αυτά είναι περιστασιακά και ότι εσείς είστε κατά βάθος πολύ σκληρό καρύδι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Αισθάνεστε εγκαταλελειμμένοι, μόνοι στον κόσμο χωρίς καμιά ελπίδα να βγείτε από το βασανιστικό καθεστώς της ψυχικής μόνωσης. Γιατί δεν δοκιμάζετε μια καινούργια αρχή με φίλους και συγγενείς; Ενα μικρό νεύμα εκ μέρους σας μπορεί να αποβεί σωτήριο. Αρκεί να μην το αναβάλλετε επ’ αόριστον.

ΙΧΘΥΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Οι αντοχές σας σάς εγκαταλείπουν. Ενα αίσθημα ψυχικής κόπωσης σας καταβάλλει και σας οδηγεί στο περιθώριο των εξελίξεων. Θυμηθείτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παρακάμψουμε τα δύσκολα από τη σκληρή προσπάθεια και την αυτοεκτίμηση. Και αν θέλετε να πάρετε μια ανάσα, κάντε ένα βήμα πίσω και μετά ξανά στη μάχη.