ΚΡΙΟΣ

(21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η μέρα θα τα φέρει έτσι ώστε σήμερα να γοητεύσετε κάποιον. Αν δεν είστε εσείς όμως έτοιμοι να μπείτε σε περιπέτειες, πρέπει να του το ξεκαθαρίσετε γιατί αυτός ή αυτή που θα έχετε απέναντί σας θα σας δείξει μεγάλο ενδιαφέρον.

ΤΑYΡΟΣ

(20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Σήμερα πρέπει να σκεφτείτε καλά πού θα βρείτε χρήματα ώστε να κάνετε μια ακριβή αγορά που κρίνετε πως σας είναι απαραίτητη. Προς το απόγευμα, η απορία σας θα λυθεί διά μαγείας. Κάποιος που σας χρώσταγε χρήματα εδώ και καιρό θα εμφανιστεί πρόθυμος να σας ξεπληρώσει.

ΔIΔΥΜΟΙ

(21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η μέρα θα σας φέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ασφάλειας. Σ’ αυτό θα συμβάλλει σημαντικά και το αφεντικό σας που θα σας κάνει τόσα κομπλιμέντα για τη δουλειά σας που θα πάρετε τα πάνω σας. Δεν χρειάζεται να το παίζετε σεμνοί. Θυμηθείτε πως έχετε προσπαθήσει πολύ για όλο αυτό.

ΚΑΡΚIΝΟΣ

(22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Είτε το θέλετε είτε όχι, σήμερα θα είστε υποχρεωμένοι να επισκεφτείτε το σπίτι κάποιου συγγενή που δεν συμπαθείτε ιδιαίτερα. Δεν θα βρείτε κάποια καλή δικαιολογία για να το αποφύγετε, οπότε οπλιστείτε με υπομονή και τολμήστε το.

ΛEΩΝ

(23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα να μπλέξετε σε μεγάλους διαλόγους με τους γύρω σας αφού αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ξεχαστείτε και ν’ αφήσετε τη δουλειά σας στην άκρη. Αν σας ζητήσει ο προϊστάμενός σας να κάνετε κάτι, δεν θα πρέπει να του αρνηθείτε.

ΠΑΡΘEΝΟΣ

(23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Θα είστε σήμερα εξαιρετικά ευαίσθητοι όταν απευθύνεστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μερικά από αυτά χρειάζονται πραγματικά τη βοήθειά σας αλλά δεν έχουν το κουράγιο να σας τη ζητήσουν. Υποχρέωσή σας είναι να μαντέψετε από τη σιωπή τους τι θέλουν και να σταθείτε στο πλάι τους.

ΖΥΓOΣ

(24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Θα δώσετε στους άλλους την εντύπωση πως είστε πολύ χαρούμενοι και άρα οι ιδανικοί συνομιλητές. Θα καταφέρετε ακόμα να πάρετε με το μέρος σας κι εκείνη τη δύστροπη γειτόνισσα που εδώ και καιρό σας κάνει τη ζωή δύσκολη.

ΣΚΟΡΠΙOΣ

(24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Θα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να μπείτε σε αντιπαραθέσεις με τρίτα πρόσωπα σήμερα. Κι αυτό γιατί αυτή η διαφωνία θα σας στερήσει πολύτιμο χρόνο από άλλες δραστηριότητες και στο τέλος θα σας οδηγήσει σε νευρικό κλονισμό.

ΤΟΞOΤΗΣ

(23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν φεύγετε από το σπίτι ή το γραφείο. Να βεβαιωθείτε ότι έχετε διπλοκλειδώσει, έχετε βάλει τον συναγερμό και έχετε γενικά κάνει ό,τι μπορείτε ώστε να εμποδίσετε τους ληστές από το να μπουν στους προσωπικούς σας χώρους.

ΑΙΓOΚΕΡΩΣ

(22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Σήμερα θα πάρετε ένα μάθημα που θα έχετε να διηγείστε στους άλλους για πολύ καιρό. Στη δουλειά θα περιτριγυρίζεστε από συναδέλφους που δεν θα είναι και τόσο ευχάριστοι. Οταν δε, θα γυρίσετε στο σπίτι κουρασμένοι αρκετά, θα έρθετε αντιμέτωποι με την αρνητική ενέργεια ενός συγγενή σας.

ΥΔΡΟΧOΟΣ

(20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Θα σας νευριάσει σήμερα η συμπεριφορά ενός συγγενικού σας προσώπου, που είναι νεότερο σε ηλικία από εσάς. Αν πρόκειται για το παιδί σας, θα αρνηθεί να παραδεχτεί ότι έκανε κάποια λάθη κι εσείς θα έχετε τον χρόνο να αντλήσετε όλα τα λάθος συμπεράσματα από τη στάση του. Αφήστε κάποιον άλλον να του μιλήσει, μήπως τα

πάει καλύτερα από εσάς.

ΙΧΘYΕΣ

(19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Δεν θα είστε αρκετά καλοί σήμερα σε θέματα που άπτονται της δημιουργικότητας. Η έλλειψη έμπνευσης, θα είναι εκείνη που θα κάνει τη διαφορά στο αποτέλεσμα. Μη δοκιμάσετε όμως με το ζόρι να κάνετε κάτι, γιατί ο πανικός θα είναι κακός σύμβουλος και θα βγείτε εντελώς εκτός προγράμματος. Ρίξτε την προσοχή σας για λίγο αλλού

και να δείτε που θα έχετε αμέσως καλύτερη ιδέα για το πώς θα κινηθείτε.