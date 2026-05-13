Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουνίου ανακοινώθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, με το πρόγραμμα πληρωμών να πραγματοποιείται σε δύο φάσεις στα τέλη Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Τρίτη 26 Μαΐου θα πιστωθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών – δηλαδή των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις τόσο των μη μισθωτών όσο και των μισθωτών.

Η δεύτερη φάση πληρωμών θα ακολουθήσει την Πέμπτη 28 Μαΐου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθώς και του Δημοσίου.

Την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία πληρωμών για τον μήνα Ιούνιο.