Από τις συμπλοκές με αστυνομικούς και τα επεισόδια οπαδικής βίας, μέχρι ληστείες τραπεζών, κλοπές αυτοκινήτων και ανατίναξη ΑΤΜ.

Αυτό είναι το προφίλ της ομάδας των 8 που βρίσκεται πίσω από τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και πλέον βρίσκεται στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Οι Αρχές μιλούν για μια ποινική συμμορία χωρίς τρομοκρατικό υπόβαθρο. Άτομα ηλικίας από 24 έως 33 ετών, γνωστά εδώ και χρόνια στις υπηρεσίες ασφαλείας για επεισόδια, ναρκωτικά και βίαιες συγκρούσεις με αστυνομικούς.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, «όπου υπήρχε φασαρία, ήταν παρόντες».

Οι ληστείες φέρεται να χρηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής τους, τις μετακινήσεις τους και την καθημερινότητά τους.

Οι δύο γυναίκες και ο ρόλος τους

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δύο γυναίκες, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν σύντροφοι βασικών μελών της ομάδας.

Η μία είχε απασχολήσει στο παρελθόν για υποθέσεις αθλητικής βίας, ενώ φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στις μετακινήσεις και στη διαφυγή μετά τις ληστείες.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πως η ομάδα λειτουργούσε σαν «κλειστός πυρήνας», με απόλυτη εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και ξεκάθαρα κατανεμημένους ρόλους.

Η συμμορία δεν χτυπούσε τυχαία. Επέλεγε τραπεζικά υποκαταστήματα που βρίσκονταν τουλάχιστον μισή ώρα μακριά από το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, ώστε να εξασφαλίζει χρόνο διαφυγής.

Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα, άλλαζαν διαδρομές και φρόντιζαν να εξαφανίζουν ίχνη αμέσως μετά τα χτυπήματα.

Ωστόσο, μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, έκαναν το κρίσιμο λάθος.

Η χλωρίνη που τους πρόδωσε

Μετά τη ληστεία, οι δράστες εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής σε απομονωμένο σημείο στο δρόμο προς Ζεμενο. Εκεί επιχείρησαν να το καθαρίσουν με χλωρίνη για να εξαφανίσουν DNA και αποτυπώματα.

Η διαδικασία όμως τους καθυστέρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας τους παρακολουθούσαν ήδη από την τράπεζα, έχοντας χαρτογραφήσει μέρος των κινήσεών τους.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαινε γυναίκα της ομάδας για να παραλάβει τους δράστες. Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ επενέβησαν άμεσα, πραγματοποιώντας τις πρώτες 5 συλλήψεις.

Ακολούθησαν εφόδους σε σπίτια όπου εντοπίστηκαν και τα υπόλοιπα 3 μέλη.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συμμορία δρούσε για περίπου τέσσερα χρόνια και εξετάζεται η εμπλοκή της:

* σε επτά ακόμη ληστείες τραπεζών, η προτελευταία στην Κατοχή Μεσολογγιου

* σε μία ανατίναξη ΑΤΜ,

* και σε τουλάχιστον δέκα κλοπές οχημάτων.

Παράλληλα, στις έρευνες εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός, με καλάσνικοφ, πιστόλια, scorpion γεμιστήρες, πυροκροτητές, χειροβομβίδες να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων.