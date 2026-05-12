Στην αποκάλυψη ότι η Ελληνική Αστυνομία «παρακολουθούσε εδώ και καιρό» τους ληστές που χτύπησαν τράπεζα το πρωί της Δευτέρας στην Κάτω Τιθορέα, προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε, μιώντας στην ΕΡΤ, «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε».

Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη» κατέληξε ο υπουργός για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθορέα.

Προσήχθησαν οχτώ άτομα για τη ληστεία – Βρέθηκε στην κατοχή τους η λεία και βαρύς οπλισμός

Στην εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα οδηγείται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και όχι μόνο όπως όλα δείχνουν.

Απογευματινές ώρες της ΔευτέρΑς προσήχθησαν στην έδρα τη ΔΑΟΕ στην Αθήνα, 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, λίγη ώρα μετά την φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής. Υπενθυμίζεται ότι το κλεμμένο από τον Πειραιά όχημα είχε εντοπιστεί άθικτο αλλά επιμελώς καθαρισμένο στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Αρχικά εντοπίστηκαν σε όχημα, το δεύτερο όχημα διαφυγής, πέντε άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα και στην κατοχή τους βρέθηκαν εκτός από την λεία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, όπως τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και τέσσερα πιστόλια.

Το δεύτερο αυτό όχημα φαίνεται να εγκλώβισαν οι αστυνομικές αρχές και τότε οι πέντε επιβαίνοντες – τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα – βγήκαν από το όχημα με κρατώντας καλάσνικοφ στα χέρια. Όταν είδαν όμως ότι έχουν περικυκλωθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, παραδόθηκαν στις αρχές και εκείνοι τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες και στο Λουτράκι μία ακόμη γυναίκα.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας και τους πέφτουν τα χρήματα