Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ το Σαββατοκύριακο επιστρέφει η αφρικανική σκόνη, συνοδευόμενη από πρόσκαιρη αστάθεια και τοπικές καταιγίδες κυρίως το Σάββατο.

Τοπικές βροχές και περιορισμένη ορατότητα το πρωί της Παρασκευής

Αίθριος θα είναι γενικά ο καιρός την Παρασκευή 15 Μαΐου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι τοπικές βροχές και οι μπόρες, κυρίως σε τμήματα της βόρειας και δυτικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα σημειωθούν αρχικά στην κεντρική Μακεδονία, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, όπου τις πρωινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, η αστάθεια θα μεταφερθεί στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, με πρόσκαιρες βροχοπτώσεις.

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν και ομίχλες.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα βορειοανατολικά του νομού, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά περιόδους θα αυξάνονται, δίνοντας πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες τόσο τις πρωινές όσο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σάββατο: Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη και ενισχύονται τα φαινόμενα

Το Σάββατο ο καιρός θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, όμως από το μεσημέρι και μετά οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, προκαλώντας τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα, τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα παρουσιάσουν ενίσχυση, ενώ μέσα στη νύχτα θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά τμήματα.

Παράλληλα, αναμένεται νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αναμένονται σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 με 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στις περισσότερες περιοχές και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυριακή: Βελτιωμένος καιρός με λίγες μόνο τοπικές μπόρες

Την Κυριακή, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και μόνο λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα επιμείνει στα νότια τμήματα της χώρας, ωστόσο προς το βράδυ αναμένεται σταδιακή απομάκρυνσή της.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και θα παραμείνει στις υπόλοιπες περιοχές σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.