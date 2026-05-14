Η πρώτη του «εργάσιμη ημέρα» πραγματοποιήθηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών, σηματοδοτώντας μια συμβολική έναρξη γεμάτη συγκίνηση. Ο τετράποδος θεραπευτής επισκέφθηκε τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, όπου κέρδισε αμέσως τις καρδιές ασθενών, συνοδών και προσωπικού.

Μέσα από το πρόγραμμα «Παρέα με Ουρά», ο Ντύλαν θα προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη και στιγμές χαλάρωσης στους ογκολογικούς ασθενείς, αξιοποιώντας τη θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2025 στο Νοσοκομείο Μεταξά και έχει ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας, αποδεικνύοντας ότι η παρουσία ζώων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη φροντίδα υγείας.

Ο Ντύλαν «έπιασε δουλειά» στο νοσοκομείο Μεταξά και έγινε ο πρώτος σκύλος θεραπείας – επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ.

Ένας χρόνος λειτουργίας και καθημερινή παρουσία στο πλευρό των ασθενών

Κατά τις πρώτες εβδομάδες, ο Ντύλαν θα πραγματοποιεί δύο επισκέψεις την εβδομάδα — εναλλάξ Δευτέρα – Τρίτη και Πέμπτη – Παρασκευή — ώστε να έχουν όλοι οι ασθενείς τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν. Η διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία του αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των νοσηλευόμενων, λειτουργώντας ως «γέφυρα» επικοινωνίας και ανακούφισης μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της νοσηλείας.

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ, χάρη στη συνεργασία, τον εθελοντισμό και την προσφορά ανθρώπων και φορέων που πιστεύουν στην αξία της ανθρωποκεντρικής φροντίδας.

«Ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά»

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντος Ευσταθόπουλος, τόνισε: «Ο νέος μας συνάδελφος Ντύλαν, γίνεται μέρος μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων που καθημερινά προσφέρουν φροντίδα, ανακούφιση και ελπίδα στους ογκολογικούς μας ασθενείς.

Μέσα από το πρόγραμμα “Παρέα με Ουρά”, αποδεικνύουμε ότι η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου και ότι ένα δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να καινοτομεί με ανθρωπιά, συνέπεια και μηδενική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο.

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη ευθύνη που μου δόθηκε η ευκαιρία να είμαι ο πρώτος υγειονομικός κηδεμόνας σκύλου θεραπείας και ειδικότερα του Ντύλαν!».