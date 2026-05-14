Σε δύο συλλήψεις προχώρησε την περασμένη εβδομάδα η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω της εφαρμογής Telegram. Το modus operandi των συλληφθέντων περιελάμβανε τη χρήση κωδικών QR, κρυπτονομισμάτων και ανώνυμων επικοινωνιών, σε μια προσπάθεια να περάσουν «κάτω από τα ραντάρ» των Αρχών. Για τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών δεν ήταν η πρώτη φορά που συναντούσαν αυτό το μοτίβο.

Οι δύο συλληφθέντες – 19 και 21 ετών – φέρονται να κολλούσαν αυτοκόλλητα με κωδικούς QR σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου να βρουν υποψήφιους αγοραστές. Ο κωδικός οδηγούσε σε ένα κανάλι επικοινωνίας της εφαρμογής ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκεί γίνονταν οι παραγγελίες των ναρκωτικών κι έπειτα οι νεαροί «dealers» έδιναν οδηγίες για το πού θα άφηναν τις ουσίες για παραλαβή.

Υψηλόβαθμη πηγή από τη Δίωξη Ναρκωτικών σημείωσε στα «ΝΕΑ» ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν συναντήσει αντίστοιχες υποθέσεις και στην Αττική. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτοκόλλητα με ναρκοκωδικούς QR είχαν εντοπιστεί το προηγούμενο διάστημα σε παγκάκια στην Πλατεία Αγίας Παρασκευής και άλλες πλατείες.

Οταν ένας ενδιαφερόμενος σκανάρει τον κωδικό, εμφανίζεται στην οθόνη του ένα «σουπερμάρκετ» ναρκωτικών. Συνήθως παρουσιάζεται ένας κατάλογος με διάφορες ναρκωτικές ουσίες – κοκαΐνη, κάνναβη, χάπια κ.λπ. – και η τιμή για καθεμία από αυτές, ενώ υπάρχουν και αναλυτικές οδηγίες για το πώς να γίνει η παραγγελία.

Παραλαβή από box

Οπως σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. στη σχετική ανακοίνωση, οι συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης έδιναν τη δυνατότητα στους πελάτες να πληρώνουν μέχρι και με κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με τον έμπειρο αξιωματικό της Δίωξης, αυτό είναι κάτι που συναντάται όλο και συχνότερα, ειδικά σε πιο οργανωμένες ομάδες.

Οσον αφορά την παράδοση, αυτή φαίνεται πως γίνεται συνήθως χωρίς να έρθει καν σε επαφή ο αγοραστής με τον πωλητή και τα ναρκωτικά αφήνονται σε αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων – τα λεγόμενα boxes.

Υπάρχει και κάτι ακόμη. «Ο πωλητής μπορεί να μην είναι καν στην Ελλάδα, ενώ αυτή η τακτική χρησιμοποιείται για διακίνηση μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών, μέχρι περίπου 300 γραμμάρια», επεσήμανε ο αστυνομικός που μίλησε στα «ΝΕΑ» και πρόσθεσε πως με αυτή τη μέθοδο διακινούνται και νέοι τύποι ναρκωτικών. «Πρόσφατα βρήκαμε THC μέχρι και σε βούτυρο. Αυτά έρχονται κυρίως ταχυδρομικά από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπου είναι πιο διαδεδομένα», είπε.

Κι αν ο αγοραστής είναι ανήλικος;

Η χρήση του Telegram και άλλων κρυπτογραφημένων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων δίνει τη δυνατότητα μιας – υποτιθέμενης – ανωνυμίας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους διακινητές – πωλητές αλλά και για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές. «Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει αν αυτός που αγοράζει είναι ανήλικος και αυτό είναι κάτι που μας ανησυχεί», ανέφερε η πηγή της Δίωξης Ναρκωτικών.

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) έχει επισημάνει στο παρελθόν τη χρήση emojis από τους διακινητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έναν τρόπο προσέλκυσης πελατών αλλά και αποφυγής του εντοπισμού τους από τις διωκτικές Αρχές. Μάλιστα, υπάρχουν συγκεκριμένα emojis που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα ναρκωτικά. Επειτα, τα τελευταία χρόνια, το Telegram έχει χαρακτηριστεί ως «το dark web τσέπης», λόγω της δραστηριότητας διαφόρων ειδών εγκληματικών δικτύων στην πλατφόρμα.

Το κανάλι επικοινωνίας που χρησιμοποιούσαν οι φερόμενοι ως διακινητές στη Θεσσαλονίκη δεν φαίνεται να είναι πλέον ενεργό. Κατά τη σύλληψή τους στο κέντρο της πόλης, στην κατοχή του ενός βρέθηκε μια χειραποσκευή που περιείχε, μεταξύ άλλων, 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονικές ζυγαριές και 48 αυτοκόλλητα με τον κωδικό QR. Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες. Αφού απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.