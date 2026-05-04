Σημαντική αύξηση στην κατανάλωση παράνομων ουσιών καταγράφεται σε περιόδους μεγάλων διοργανώσεων και έντονων καιρικών φαινομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με νέα έρευνα του Imperial College London.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Addiction, βασίστηκε στην ανάλυση 1.700 δειγμάτων λυμάτων από 15 μονάδες επεξεργασίας και κατέγραψε ξεκάθαρη σύνδεση ανάμεσα σε μεγάλα γεγονότα – όπως η Eurovision Song Contest και το FIFA World Cup – και την αύξηση χρήσης ουσιών όπως κοκαΐνη, MDMA και κεταμίνη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι περίοδοι αυτοί συνδέονται με «αιχμές» στην κατανάλωση, ενώ σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας η χρήση κεταμίνης εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Ο καθηγητής Λέον Μπάργον τόνισε ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλείο πρόβλεψης για τις υγειονομικές αρχές, ώστε να ενισχύουν την ετοιμότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε συγκεκριμένες ημερομηνίες υψηλού κινδύνου.