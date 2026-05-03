Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μάντσεστερ Σίτι, ούσες στο κορυφαίο επίπεδο, μονοπωλούν το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον της πόλης. Ωστόσο, σε μια κοινότητα περίπου 23.000 κατοίκων στα περίχωρα, η καρδιά των φιλάθλων χτυπά δυνατά για μια διαφορετική ομάδα.

Ο σύλλογος Ντρόιλσντεν, που εκπροσωπεί την ομώνυμη πόλη, πέτυχε κάτι ξεχωριστό για τους οπαδούς του. Τι κατόρθωσε; Να ανέβει από τη 10η κατηγορία της Αγγλίας στην ένατη.

Μάλιστα, οι «κόκκινοι» εξασφάλισαν την άνοδο στη διαδικασία των πέναλτι, με περίπου 2.500 φίλους τους να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο με τη λήξη του αγώνα. Ακολούθησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί, με τον κόσμο και τους παίκτες να γίνονται ένα, γιορτάζοντας μαζί την επιτυχία.

Football ❤️ Soak in these scenes as Droylsden, a 10th-tier side from the outskirts of Manchester, secure promotion via a penalty shootout 💥 pic.twitter.com/aWNj6VTgfc — Men in Blazers (@MenInBlazers) May 3, 2026

Στο ευρύτερο κοινό αυτή η επιτυχία μπορεί να φαίνεται από ασήμαντη έως και ποταπή, όμως για τους ανθρώπους της πόλης αντικατοπτρίζει μια πανδαισία έντονων συναισθημάτων.