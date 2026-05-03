Ενοίκια στα ύψη και οικογένειες σε απόγνωση, καθώς οι ιδιοκτήτες δείχνουν απρόθυμοι να μειώσουν τα μισθώματα, επιμένοντας –όπως λένε οι ενοικιαστές– μόνο σε αυξήσεις.

Σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όπου κάποτε οι τιμές θεωρούνταν προσιτές, σήμερα απαιτείται τουλάχιστον ο μισός μισθός για τη μίσθωση μιας μικρής γκαρσονιέρας. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την ένταση της στεγαστικής κρίσης που πλήττει ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά.

Καλλιθέα – Τιμές ενοικίων

Έως 50 τ.μ. – 500€/μήνα

Έως 85 τ.μ. – 800€/μήνα

Άνω 90 τ.μ. – 1.000€/μήνα

Τιμές στα ύψη σε Αιγάλεω και Περιστέρι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των «Εξελίξεων» στα δυτικά προάστια της Αθήνας, το κόστος ενοικίασης σε Αιγάλεω και Περιστέρι έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι ενοικιαστές εκφράζουν φόβους για νέες αυξήσεις με τη λήξη των συμβολαίων τους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ενοίκια κυμαίνονται από 480 ευρώ για μικρότερα και παλαιότερα διαμερίσματα έως 780 ευρώ για μεγαλύτερα ή νεόδμητα ακίνητα. Το βάρος για τους ενοικιαστές είναι πλέον δυσβάστακτο, με πολλούς να δηλώνουν πως τα εισοδήματά τους δεν επαρκούν ούτε για τα βασικά.

Όλο και περισσότεροι αναγκάζονται να μετακινηθούν σε μικρότερα σπίτια ή να επιλέξουν τη λύση της συγκατοίκησης, ακόμη και με δύο άτομα, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος στέγασης.