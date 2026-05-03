Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα στα Play-Offs της Stoiximan GBL, επικρατώντας του Περιστερίου Betsson με 91-79 στο «Παλατάκι» και παίρνοντας το 1-0 στη σειρά. Μετά τον χαμένο ευρωπαϊκό τελικό, οι Θεσσαλονικείς αντέδρασαν σωστά, με τον Μέλβιν να κάνει τεράστια εμφάνιση (29 πόντοι), ενώ από την άλλη πλευρά ο Τάι Νίκολς ήταν συγκλονιστικός με 32 πόντους, κρατώντας μόνος του το Περιστέρι στο ματς.

Ο αγώνας

1ο δεκάλεπτο

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πιο δυνατά, βρίσκοντας σκορ κυρίως με τον Μέλβιν και γρήγορες επιθέσεις που του έδωσαν προβάδισμα 20-12 στο 7’. Το Περιστέρι προσπάθησε να απαντήσει με τον Νίκολς και τον Χάρις, μειώνοντας προς το τέλος, με το δεκάλεπτο να κλείνει 23-19.

2ο δεκάλεπτο

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, με τον Νίκολς να οργανώνει και να σκοράρει, και το Περιστέρι πέρασε μπροστά (27-28, 29-32). Ο ΠΑΟΚ όμως απάντησε άμεσα με τον Μέλβιν να συνεχίζει σε υψηλό ρυθμό και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 48-41.

3ο δεκάλεπτο

Ο Τάι Νίκολς πήρε φωτιά και γύρισε το ματς (48-49), με το Περιστέρι να φτάνει και στο +5 (50-55). Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα, «έσφιξε» στην άμυνα και με τον Μέλβιν ξανά μπροστάρη γύρισε το μομέντουμ, κλείνοντας το δεκάλεπτο 64-60.

4ο δεκάλεπτο

Στην τελική ευθεία, ο ΠΑΟΚ δεν άφησε περιθώρια. Με σταθερή άμυνα και συνεχές σκοράρισμα από τον Μέλβιν, άνοιξε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (79-67) και δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Το Περιστέρι προσπάθησε με τον Νίκολς, αλλά δεν είχε άλλες λύσεις και το ματς έκλεισε στο 91-79.

Τα highlights του αγώνα