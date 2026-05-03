Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones εναντίον στόχων σε όλη τη Ρωσία, πλήττοντας το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα. Από τα πλήγματα ξέσπασε πυρκαγιά και υπήρξαν ζημιές σε πλοία, καθώς το Κίεβο εντείνει τις επιχειρήσεις του σε ενεργειακές υποδομές και στρατηγικούς στόχους.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε το νέο κύμα επιθέσεων, που περιλάμβανε πλήγματα σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, σε πυραυλάκατο τύπου Karakurt και σε περιπολικό σκάφος. Όπως ανέφερε, προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του λιμανιού και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η Ουκρανία έπληξε την πυραυλάκατο Karakurt, ένα περιπολικό σκάφος και ένα δεξαμενόπλοιο στη Βαλτική Θάλασσα, υπογραμμίζοντας πως «κάθε τέτοιο αποτέλεσμα περιορίζει περαιτέρω το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας».

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της βορειοδυτικής περιοχής όπου βρίσκεται το Πριμόρσκ, δήλωσε ότι πάνω από 60 drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πυρκαγιά στο λιμάνι κατασβέστηκε γρήγορα, χωρίς να υπάρξει διαρροή πετρελαίου.

Επιθέσεις και στη Μαύρη Θάλασσα

Το Πριμόρσκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά λιμάνια για εξαγωγή πετρελαίου, με δυνατότητα διακίνησης έως και 1 εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως. Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων, ενώ οι συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στην είσοδο του λιμανιού Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα. «Τα τάνκερ αυτά χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου – όχι πια», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως «οι μεγάλες εμβέλειες της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ολοκληρωμένα – στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά».

Ανησυχία στο Κρεμλίνο για τις τιμές του πετρελαίου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, αν συνεχιστούν οι ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές υποδομές. Όπως είπε στη ρωσική τηλεόραση, «εάν και άλλες ποσότητες από το πετρέλαιό μας βγουν από την αγορά, οι τιμές θα αυξηθούν κι άλλο από τα επίπεδα που βρίσκονται τώρα, που είναι ήδη πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι».

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε πως, παρά τη μείωση του όγκου εξαγωγών, οι ρωσικές εταιρείες θα αποκόμιζαν περισσότερα έσοδα, ενώ το κράτος θα ενίσχυε τα δημοσιονομικά του.

Πλήγματα και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες

Ουκρανικές επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας το Σάββατο και την Κυριακή. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι ένας 77χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε χωριό μετά από πλήγμα με drone. Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε ότι τέσσερα drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν.

Στη δυτική περιφέρεια Σμολένσκ, ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν έκανε γνωστό ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν όταν drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών.