Στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Άρη για τα playoffs 5-8 της Stoiximan Super League, μια λεπτομέρεια στον φωτεινό πίνακα τράβηξε τα βλέμματα.

Στο πρώτο ματς των Κρητικών μετά την ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, το κλίμα ήταν έντονα πανηγυρικό, παρά την ήττα με 2-0 από τον Άρη.

Πέρα όμως από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, ξεχώρισε η παρουσία του νέου σήματος της ομάδας στην οθόνη του γηπέδου.

Πάνω από το κλασικό έμβλημα του συλλόγου εμφανίστηκαν δύο αστέρια, τα οποία παρέπεμπαν στις χρονιές 1987 και 2026, συνδέοντας συμβολικά τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου με τη φετινή επιτυχία.