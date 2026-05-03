Φρένο στην οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών που βλέπουν τα παιδιά τους να διαγωνίζονται σε εξεταστικά κέντρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, επιχειρεί να βάλει η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Με την αποζημίωση να ορίζεται στα 350 ευρώ ανά δικαιούχο, το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί τη σχετική διαδικασία για τους υποψηφίους που αναγκάζονται να μετακινηθούν προκειμένου να διεκδικήσουν μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1918 Β΄/01-06-2017), δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι Γενικών (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) που αποφοιτούν το ίδιο έτος και εξετάζονται σε σχολική μονάδα διαφορετική από εκείνη στην οποία υπέβαλαν την αρχική τους αίτηση-δήλωση. Η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένες γεωγραφικές περιπτώσεις, όπως μετακινήσεις από νησιωτικές σχολικές μονάδες προς την ηπειρωτική χώρα ή προς άλλα νησιά, εφόσον η απόσταση ξεπερνά τα 120 χλμ., αλλά και μετακινήσεις εντός της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον η απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου υπερβαίνει επίσης τα 120 χιλιόμετρα.

Εξαιρούνται όσοι μετακινούνται αποκλειστικά για εξέταση σε ειδικά μαθήματα, καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που αποφοιτούν το ίδιο έτος και εξετάζονται σε σχολική μονάδα διαφορετική από εκείνη της αίτησης – δήλωσης, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αφορά μαθητές Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων που μετακινούνται:

• Από νησιωτικές σχολικές μονάδες προς άλλα εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής χώρας, εφόσον η απόσταση υπερβαίνει τα 120 χιλιόμετρα.

• Από νησιωτικές σχολικές μονάδες προς εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.

• Από ηπειρωτικές σχολικές μονάδες προς άλλα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας, με απόσταση μεγαλύτερη των 120 χιλιομέτρων.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η αποζημίωση καταβάλλεται επίσης σε υποψήφιους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα, υπό τις ίδιες χωρικές προϋποθέσεις. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση όταν η μετακίνηση γίνεται εντός του ίδιου νησιού και η απόσταση είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Μετά τη λήξη των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του υποβάλλει αίτηση μέσω του Λυκείου στο οποίο κατατέθηκε η αρχική δήλωση συμμετοχής, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αίτηση συνοδεύεται από:

α) Βεβαίωση αποφοίτησης από το Λύκειο.

β) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας για τη χιλιομετρική απόσταση μεταξύ σχολείου και εξεταστικού κέντρου (εκτός αν πρόκειται για μετακίνηση μεταξύ νησιών ή από νησί προς την ηπειρωτική χώρα).

γ) Βεβαίωση του Προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου ή, για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες, του Προέδρου του Βαθμολογικού ή Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου, με αναφορά στα μαθήματα και τις ημερομηνίες εξέτασης.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα, απαιτούνται ξεχωριστές βεβαιώσεις για κάθε μάθημα. Δεν εκδίδεται βεβαίωση για όσους παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Οι σχολικές μονάδες διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα σε βάρος του κωδικού «Μεταφορά Μαθητών» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το Υπουργείο καλεί όλους τους διευθυντές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να ενημερώσουν εγκαίρως τους μαθητές – δικαιούχους για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης.