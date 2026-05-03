Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή σε μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί – ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας – αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε ‘μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία’».

Παράλληλα, επισημαίνουν «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη έναντι της Ουάσινγκτον και κάνουν λόγο για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.