Το Ισραήλ ενέκρινε την αγορά δύο νέων μοιρών μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-15IA από τις εταιρείες Lockheed Martin και Boeing, σε μια συμφωνία αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Η συμφωνία, που εγκρίθηκε από την Υπουργική Επιτροπή Προμηθειών του Ισραήλ, αποτελεί το πρώτο βήμα ενός φιλόδοξου σχεδίου ύψους 350 δισεκατομμυρίων σέκελ (περίπου 100 δισ. ευρώ). Στόχος είναι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και «η ετοιμότητα ενόψει μιας απαιτητικής δεκαετίας για την ισραηλινή ασφάλεια», όπως ανέφερε το υπουργείο.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι νέες μοίρες θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας, ενισχύοντας την ικανότητα αντιμετώπισης περιφερειακών απειλών και διατηρώντας τη στρατηγική αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ.

«Παράλληλα με τις άμεσες ανάγκες προμηθειών σε καιρό πολέμου, έχουμε την ευθύνη να δράσουμε τώρα για να διασφαλίσουμε το στρατιωτικό πλεονέκτημα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) σε δέκα χρόνια από τώρα και πέρα από αυτό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Αμίρ Μπαράμ.

Ο Μπαράμ πρόσθεσε ότι ο πρόσφατος πόλεμος με το Ιράν «κατέδειξε ξεκάθαρα πόσο κρίσιμη είναι η στρατηγική σχέση ΗΠΑ–Ισραήλ και πόσο ζωτικής σημασίας παραμένει η αεροπορική ισχύς».

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ θα προμηθευτεί μια τέταρτη μοίρα F-35 από τη Lockheed Martin και μια δεύτερη μοίρα F-15IA από τη Boeing. Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τον Μπαράμ, είναι η οριστικοποίηση των συμφωνιών με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς τόνισε ότι ο πόλεμος με το Ιράν απέδειξε την αποφασιστικότητα και την ισχύ της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας. «Τα διδάγματα από αυτή την εκστρατεία απαιτούν από εμάς να συνεχίσουμε να προχωρούμε προς την ανάπτυξη δυνάμεων, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για τις επόμενες δεκαετίες», υπογράμμισε.

Ο Κατς επισήμανε επίσης: «Η αποστολή μας είναι σαφής: να διασφαλίσουμε ότι οι IDF διαθέτουν τα εργαλεία, τις δυνατότητες και τη δύναμη να επιχειρούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε».

Κλείνοντας, ο υπουργός σημείωσε: «Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, να γινόμαστε ισχυρότεροι και να παραμένουμε μπροστά από τους εχθρούς μας – για να διατηρήσουμε το Ισραήλ ασφαλές σήμερα και στο μέλλον».