Μια νέα τεχνολογική εξέλιξη από την Anthropic προκαλεί έντονο προβληματισμό στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων και ειδικά της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi). Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Mythos δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη εργαλείο ανάλυσης· λειτουργεί ως καταλύτης που αναγκάζει ολόκληρη τη βιομηχανία να επανεξετάσει τις βασικές της παραδοχές γύρω από την ασφάλεια.

Για χρόνια, η κοινότητα του DeFi επικεντρωνόταν σχεδόν αποκλειστικά στα «έξυπνα συμβόλαια» (smart contracts). Εκεί εντοπίζονταν τα περισσότερα κενά ασφαλείας, εκεί διοχετεύονταν οι πόροι για ελέγχους και audits. Ωστόσο, το Mythos αλλάζει ριζικά αυτή την προσέγγιση. Αντί να εξετάζει μεμονωμένα κομμάτια κώδικα, είναι σχεδιασμένο να εντοπίζει και να συνδυάζει μικρές αδυναμίες σε διαφορετικά επίπεδα ενός συστήματος, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιθέσεις με συστημικό αντίκτυπο.

Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική απειλή δεν βρίσκεται πλέον μόνο στον κώδικα, αλλά στις υποδομές που τον περιβάλλουν. Συστήματα διαχείρισης κλειδιών, υπηρεσίες υπογραφής συναλλαγών, γέφυρες μεταξύ blockchain (bridges), δίκτυα oracle και τα ίδια τα κρυπτογραφικά θεμέλια των πρωτοκόλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Πρόκειται για περιοχές λιγότερο ορατές και συχνά εκτός του παραδοσιακού ελέγχου ασφαλείας, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα νέο πεδίο μάχης όπου επιτιθέμενοι και αμυνόμενοι αποκτούν πρωτοφανή εργαλεία. Από τη μία πλευρά, κακόβουλοι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν AI για να ανακαλύψουν πολύπλοκες αλληλουχίες ευπαθειών που μέχρι πρότινος περνούσαν απαρατήρητες. Από την άλλη, οι ίδιες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανάπτυξη προηγμένων μηχανισμών άμυνας, όπως συνεχείς, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και προσομοιώσεις επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Το αποτέλεσμα είναι μια διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των έργων που επενδύουν σοβαρά στην ασφάλεια και εκείνων που την αντιμετωπίζουν επιφανειακά. Οι πρώτοι καλούνται να υιοθετήσουν μια ολιστική προσέγγιση, ενσωματώνοντας την ασφάλεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. Οι δεύτεροι, αντιθέτως, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι σε επιθέσεις που δεν περιορίζονται πλέον σε απλά bugs, αλλά εκμεταλλεύονται ολόκληρα οικοσυστήματα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετατόπιση παίζει και η φιλοσοφία πίσω από το Mythos, που αντικατοπτρίζει το όραμα του συνιδρυτή της εταιρείας, Dario Amodei. Η ιδέα δεν είναι απλώς η ανίχνευση λαθών, αλλά η κατανόηση του πώς αυτά μπορούν να συνδυαστούν δημιουργώντας μη προβλέψιμες καταστάσεις υψηλού ρίσκου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το DeFi ήδη αντιμετωπίζει ζητήματα εμπιστοσύνης, μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις και απώλειες κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια. Η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της ασφάλειας δεν απλοποιεί τα πράγματα· αντίθετα, τα καθιστά πιο περίπλοκα και απαιτητικά.

Το βασικό μήνυμα που προκύπτει είναι σαφές: η ασφάλεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο τεχνικό πρόβλημα. Σε έναν κόσμο όπου η AI μπορεί να συνδέει τα «αόρατα σημεία» ενός συστήματος, η προστασία απαιτεί συνολική στρατηγική, διαρκή επαγρύπνηση και βαθιά κατανόηση των αλληλεξαρτήσεων.

Η επόμενη φάση του DeFi δεν θα κριθεί μόνο από την καινοτομία, αλλά από το ποιος μπορεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον όπου οι απειλές εξελίσσονται με την ίδια ταχύτητα—ή και ταχύτερα—από τις ίδιες τις τεχνολογίες που τις δημιουργούν.