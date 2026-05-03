Μια νεαρή φώκια monachus-monachus έκλεψε χθες τα βλέμματα στη Σκάλα Καλλονής της Λέσβου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες. Η «καλλονή» του Αιγαίου εντυπωσίασε με την ευκινησία και την επιδεξιότητά της στο ψάρεμα, πιάνοντας με άνεση μουρμούρες και σουπιές.

Οι περαστικοί παρακολούθησαν με θαυμασμό τις κινήσεις της, καθώς η φώκια κινούνταν με χάρη στα ρηχά νερά, απολαμβάνοντας το φυσικό της περιβάλλον. Το περιστατικό αποτέλεσε μια σπάνια ευκαιρία για παρατήρηση του προστατευόμενου αυτού θαλάσσιου θηλαστικού, που θεωρείται σύμβολο της ελληνικής θαλάσσιας ζωής.

Φώκια και στη Ραφήνα

Ανάλογη έκπληξη περίμενε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) τους κατοίκους και επισκέπτες της Ραφήνας, όπου μια ακόμη φώκια έκανε την εμφάνισή της κοντά στο λιμάνι. Το θέαμα προκάλεσε ενθουσιασμό και πλήθος κόσμου έσπευσε να τη φωτογραφίσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Πανόραμα, δίπλα στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος. Η παρουσία της φώκιας στα νερά της Ανατολικής Αττικής θεωρείται ένδειξη της καλής κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και υπενθυμίζει την ανάγκη προστασίας των ειδών που ζουν στις ελληνικές θάλασσες.