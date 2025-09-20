Έκπληξη προκάλεσε στους λουόμενους στην παραλία Γυάλα, στο Νημποριό της Σύμης, η απρόσμενη εμφάνιση μιας φώκιας, η οποία βγήκε για λίγο στην ακτή για να λιαστεί.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε από το Symi TV, το θαλάσσιο θηλαστικό χαλάρωσε ανενόχλητο στην παραλία, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη ζέστη, ανάμεσα στους παραθεριστές.

Οι παρόντες δεν έχασαν την ευκαιρία να απαθανατίσουν τη μοναδική αυτή στιγμή σε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία μοιράστηκαν στα social media.

Η παρουσία της φώκιας πρόσφερε μια ιδιαίτερη εμπειρία στους λουόμενους, που απόλαυσαν τη συντροφιά της στην αμμουδιά.