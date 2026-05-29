«Στις 29 Μαΐου 1453, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Ύστερα από πολιορκία δύο μηνών, η πόλη καταλήφθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο τελευταίος βυζαντινός αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος, εθεάθη για τελευταία φορά να απορρίπτει τα αυτοκρατορικά του εμβλήματα και να ρίχνεται σε μάχη σώμα με σώμα, μετά την παραβίαση των τειχών της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής.

Ο Μάικ Κόλινς θεωρείται ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ στο αμερικανικό Κογκρέσο, έχοντας συνδέσει στενά την πολιτική του ταυτότητα με το κίνημα MAGA («Make America Great Again» – «Να κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη»).

Ο βουλευτής, που εκπροσωπεί την πολιτεία της Τζόρτζια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στηρίζει πλήρως την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ.

Μάλιστα, ενόψει του κρίσιμου δεύτερου γύρου των εσωκομματικών προκριματικών εκλογών για τη Γερουσία στην Τζόρτζια, ο Κόλινς προσέλαβε κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ, επιδιώκοντας να ενισχύσει περαιτέρω την προεκλογική του εκστρατεία.