Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση του Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν και παρακολούθηση δημοσιογράφου του δικτύου Iran International.

Ο άνδρας, ηλικίας 47 ετών σύμφωνα με τις περισσότερες αναφορές, φέρεται να γεννήθηκε στην Τσάλκα της Γεωργίας και να έζησε για ένα διάστημα στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του. Πηγές αναφέρουν ότι δεν είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εργάστηκε αρχικά ως οικοδόμος, ενώ στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Γερμανία, όπου διέμενε στην περιοχή Τούτσινγκ (Tutzing), κοντά στο Μόναχο.

Στόχος της φερόμενης παρακολούθησης ήταν δημοσιογράφος του Iran International, μέσου ενημέρωσης με έδρα τη Βρετανία, το οποίο διατηρεί έντονα επικριτική στάση απέναντι στο ιρανικό καθεστώς.

Παράλληλα, βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ύποπτος είχε βρεθεί και στο παρελθόν στο μικροσκόπιο των ιταλικών αρχών, όταν φέρεται να παρακολουθούσε πιθανό εβραϊκό στόχο στην Ιταλία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλούνται τα ίδια δημοσιεύματα, ο άνδρας ταξίδεψε δύο φορές στο Ηνωμένο Βασίλειο — από τις 16 έως τις 21 Απριλίου και εκ νέου από τις 12 έως τις 14 Μαΐου — προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο που ασκούσε δημόσια κριτική στην Τεχεράνη.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του κατέγραφε διευθύνσεις και στοιχεία οχημάτων που σχετίζονταν με τον δημοσιογράφο.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο δεύτερο ταξίδι του, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες φέρεται να χρησιμοποίησε κρυφή κάμερα, τοποθετημένη μέσα σε κάλτσα, με δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε άτομα εκτός Βρετανίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου στο Δυτικό Σάσεξ από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Λονδίνου. Οι βρετανικές αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση απειλή κατά του κοινού.

Την ίδια ώρα, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.