Στη φυλακή οδηγείται ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ο οποίος καταδικάστηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για τετελεσμένο βιασμό σε βάρος μίας εκπαιδευτικού, που υπηρετούσε στο γραφείο του.

Με ομόφωνη απόφαση το δικαστήριο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου στα Τρίκαλα, το οποίο επίσης είχε αποφανθεί ομόφωνα υπέρ της ενοχής του κατηγορουμένου, επιβάλλοντας τότε ποινή κάθειρξης 6 ετών. Η τελική ποινή μειώθηκε στα 5 χρόνια, καθώς αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της νομιμόφρονης συμπεριφοράς μετά την τέλεση της πράξης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2021. Ο 61χρονος τότε κατηγορούμενος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με την 46χρονη τότε γυναίκα, όταν την εξανάγκασε σε σεξουαλικές πράξεις, χρησιμοποιώντας τη σωματική του δύναμη. Η γυναίκα, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, αντέδρασε και τον ικέτευε κλαίγοντας να σταματήσει.

Εκπρόσωπος του θύματος δήλωσε στο onlarissa.gr πως «η πλευρά μας αισθάνεται δικαιωμένη. Τόσο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στη δικαιοσύνη όσο και για το ότι άντεξε ένα Γολγοθά που σημαίνει μία τέτοια καταγγελία και μάλιστα σε βάρος ενός μεγαλοσχήμονος».