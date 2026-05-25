Αθώοι κρίθηκαν τα δύο αγόρια ηλικίας 16 και 14 ετών που κατηγορούνταν για τον βιασμό 16χρονης στον Ορχομενό. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα siriosfm.gr, οι φερόμενοι δράστες απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες, ενώ με δύο διατάξεις της ανακρίτριας αίρονται τα περιοριστικά μέτρα εις βάρος τους. Παράλληλα, τερματίστηκε η προσωρινή κράτηση του 16χρονου σε φυλακή ανηλίκων.

Κατά την κατ’ αντιπαράθεση εξέταση, η 16χρονη φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις, αναιρώντας σημεία ακόμη και της ιατροδικαστικής έκθεσης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 16χρονου, Θανάση Παντρευτή.

Καθοριστικό ρόλο στην αθώωση είχαν τα αποδεικτικά στοιχεία της υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα και βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά τηλέφωνα των ανηλίκων, ακόμη και μετά την καταγγελλόμενη πράξη.

Ο κ. Παντρευτής έκανε λόγο για ανακριτικές και εισαγγελικές παρατυπίες, επισημαίνοντας ότι η 16χρονη δεν είχε αρχικά εξεταστεί από παιδοψυχίατρο και την επιμελήτρια ανηλίκων, όπως προβλέπεται.

Η δικαίωση για τους δύο ανήλικους, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αρνούνταν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναίνεση, ήρθε έπειτα από περίπου δυόμιση μήνες ερευνών και ανακρίσεων.

Μετά την απόφαση, η 16χρονη, η μητέρα της και μια ενήλικη φίλη τους βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μήνυση από τους γονείς των αγοριών για ψευδή κατάθεση και παραμέληση ανηλίκου.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα asopichos.gr, οι γονείς των δύο αγοριών προχώρησαν στην κατάθεση μήνυσης κατά της 16χρονης, της μητέρας της και της φίλης της, θεωρώντας ότι οι καταθέσεις τους δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.