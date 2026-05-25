Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δράση του «Τίτι», του σκληρού κακοποιού που συνελήφθη πρόσφατα στο Μικρολίμανο, έχοντας στην κατοχή του ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με το Live News, ο 42χρονος είχε δηλώσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες. Είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις και πυροβολισμούς κατά αστυνομικών, ενώ παρά το βεβαρημένο παρελθόν του κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Ήταν πρωί. Μπήκαν μέσα και πολύ απλά λένε “τα λεφτά”. “Ποια λεφτά ρε παιδιά; Εμείς τώρα ανοίξαμε”. Το ταμείο είχε λεφτά για να πληρώσει τους προμηθευτές. Και πάρα πολύ απλά τα πήραν. Και πήραν και το αυτοκίνητο ενός πελάτη», περιέγραψε θύμα ληστείας του 2012, αποτυπώνοντας τη σκληρότητα της συμμορίας.

Κατά τη σύλληψή του στο Μικρολίμανο, ο «Τίτι» είχε μαζί του έξι χειροβομβίδες και τρία πιστόλια, επιμελώς κρυμμένα σε τσαντάκια. Στο παρελθόν είχε σκοτώσει άνδρα του οποίου επιχείρησε να κλέψει το αυτοκίνητο, την εποχή που κυκλοφορούσε οπλισμένος με καλάσνικοφ μέσα σε θήκη κιθάρας.

«Η οικογένεια έπαθε σοκ όταν έμαθε ότι ο δολοφόνος του παιδιού τους κυκλοφορεί σαν τουρίστας στην Αθήνα με μια τσάντα όπλα. Τότε στο δικαστήριο, αυτοί οι εγκληματίες δεν δίστασαν να ειρωνευτούν και να χλευάσουν ακόμη και τους συγγενείς του θύματος που κατέθεταν. Ο αδερφός του, που τότε είχε τραυματιστεί με διαμπερές τραύμα, έχει ακόμη δυσκολίες στη ζωή του», ανέφερε το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος.

Πλήθος αδικημάτων και καταδίκες

Με το ίδιο όπλο είχε πυροβολήσει αστυνομικούς, ενώ σε άλλη περίπτωση είχε κρατήσει όμηρο μια αστυνομικό στο Μεταγωγών. Οι αρχές ερευνούν αν εμπλέκεται και σε άλλες ένοπλες επιθέσεις.

«Μπήκαν σε τριάντα τρία τετραγωνικά μαγαζί. Ένας στο ταμείο, ένας που κράταγε εκεί στην πόρτα τσίλιες, ένας έξω από την πόρτα και ένας που άδειαζε το μαγαζί και άλλος ένας στο αυτοκίνητο. Στα τέσσερα λεπτά θυμάμαι έναν άνθρωπο που κρατάει το πιστόλι μπροστά μου για να με κλέψει. Έχουν κλέψει πάνω από 100 μαγαζιά. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν βιάσει ανθρώπους, έχουν ληστέψει, έχουν σκοτώσει κόσμο και τους βγάζουν από τη φυλακή», ανέφερε άλλο θύμα ληστείας.

Η καταδίκη για βιασμό

Το Live News αποκάλυψε επίσης ότι ο 42χρονος είχε καταδικαστεί για βιασμό που διαπράχθηκε στις 2 Μαρτίου 2003 στον Ασπρόπυργο Αττικής. Μαζί με συνεργούς του, προσέγγισε γυναίκα που περπατούσε στον δρόμο και, με χρήση σωματικής βίας, την εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο όχημά τους. Την οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία, όπου τη βίασαν.

Στη συνέχεια την επιβίβασαν εκ νέου στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε απομονωμένο δρόμο, απειλώντας τη ζωή της. Παρά τη σοβαρότητα των πράξεων και τις αλλεπάλληλες καταδίκες, ο «Τίτι» παρέμενε ελεύθερος.

«Αυτοί οι άνθρωποι τους έχουν πιάσει τρεις φορές. Το κράτος τους βγάζει έξω με έναν μαγικό τρόπο. Λέει ότι είναι αθώοι. Εμάς μας τρέχουν στα δικαστήρια. Τα λεφτά τα χάνουμε, την ψυχολογία μας τη χάνουμε, τον ύπνο μας τον χάνουμε. Και τελικά μας λένε άμα δεν έρθεις στο δικαστήριο, έχεις και πρόστιμο», κατέληξε αγανακτισμένο θύμα, εκφράζοντας την οργή πολλών πολιτών για την ατιμωρησία.