Ένας διαβόητος κακοποιός, που έχει διαπράξει ανθρωποκτονίες, αποδράσεις, περισσότερες από 70 ληστείες, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος είναι ο άνδρας γνωστός με το προσωνύμιο «Τίτι» ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στο Μικρολίμανο τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/5) όταν εκείνος τους απείλησε με όπλο κατά την προσπάθεια τους να του κάνουν έλεγχο.

Στο σημείο όπως μεταδίδει το MEGA επικράτησε πανικός ενώ μέσα σε λίγα λεπτά ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να τον παραλάβει τραυματισμένο σε νοσοκομείο.

Στην κατοχή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τρία πυροβόλα όπλα με σφαίρα στη θαλάμη, ενώ σε ένα σακίδιο που έφερε μαζί του βρέθηκαν 6 χειροβομβίδες.

Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση σε ΜΕΘ.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο δράστης με τον βαρύ οπλισμό, ήταν γνώριμος των Αρχών και χαρακτηριζόταν ως άκρως επικίνδυνος. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ασχολούνται μαζί του το 1995. Έχει απασχολήσει για ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή, ομηρεία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Τον Ιούνιο του 2019 μαζί με άλλους τρεις κρατούμενους, ο 42χρονος είχε καταφέρει να αποδράσει από το τμήμα Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη παίρνοντας μάλιστα όμηρο αστυνομικό. Δεν είχε διστάσει να ανοίξει πυρ κατά των αστυνομικών που τον καταδίωκαν, καταφέρνοντας να διαφύγει στην Αλβανία.

Το 2012 είχε σημαδέψει με καλάσνικοφ αστυνομικό της Άμεσης Δράσης και την επόμενη ημέρα είχε δολοφονήσει έναν άνδρα στην Καισαριανή, όταν εκείνος κατάλαβε ότι του έκλεβε το αυτοκίνητό του.

Παρά το γεγονός πως ήταν στο κάδρο των Αρχών, δεν δίσταζε να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμές από την προσωπική του ζωή.

Σε οπτικό υλικό που παρουσιάζει το MEGA φαίνεται τη στιγμή που έχει αφεθεί ελεύθερος το 2025 με χρηματική εγγύηση, όταν ακριβώς βγαίνει από τις φυλακές της Αλβανίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ήδη τον εξοπλισμό που είχε στην κατοχή του προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω βαλλιστικών ελέγχων αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες αξιόποινες πράξεις, αλλά και ποιος ήταν ο σκοπός κατοχής του. Παράλληλα, ερευνάται αν ο 42χρονος σχεδίαζε κάποια ενέργεια, καθώς και αν είχε υποστηρικτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στο σημείο βρίσκονταν ακόμη ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες προσήχθησαν, ενώ ο άνδρας που ήταν μαζί του κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής και αναζητείται.