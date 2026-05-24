Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν και να αποκωδικοποιήσουν τις κινήσεις και τις επαφές του 42χρονου κακοποιού που συνελήφθη χθες Μικρολίμανο. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο βαρύς οπλισμός που είχε στην κατοχή του.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εξετάζουν ήδη τον εξοπλισμό που είχε στην κατοχή του – τρία όπλα και πέντε έως επτά χειροβομβίδες – προκειμένου να διαπιστωθεί μέσω βαλλιστικών ελέγχων αν έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες αξιόποινες πράξεις, αλλά και ποιος ήταν ο σκοπός κατοχής του. Παράλληλα, ερευνάται αν ο 42χρονος σχεδίαζε κάποια ενέργεια, καθώς και αν είχε υποστηρικτικό δίκτυο.

H σύλληψή του σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο 42χρονος φέρεται να απείλησε με το όπλο του. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και τον πυροβόλησαν, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, στο σημείο βρίσκονταν ακόμη ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Οι δύο γυναίκες προσήχθησαν, ενώ ο άνδρας που ήταν μαζί του κατάφερε να διαφύγει εν μέσω της συμπλοκής και αναζητείται.

Φάκελο από το 1995 για σωρεία βαριών αδικημάτων έχει ο «Τίτι»

Ο 42χρονος γνωστός με το προσωνύμιο «Τίτι», είναι ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της αλβανικής μαφίας, καθώς απασχολεί τις Αρχές από το 1995 για ανθρωποκτονίες, απόπειρες δολοφονίας, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και ομηρία αστυνομικού, βιασμό, ληστείες και κλοπές. Μεταξύ άλλων, έχει κατηγορηθεί 17 φορές για ένοπλες ληστείες σε σπίτια, 18 φορές για ληστείες σε καταστήματα και 6 φορές για ένοπλες συμπλοκές με αστυνομικούς.

Θεωρείται αδίστακτος και αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να μην πέσει στα χέρια των Αρχών. Τον Ιούλιο του 2012 στη θέα αστυνομικών, ο ίδιος και οι συνεργοί του είχαν πυροβολήσει και είχαν πετάξει μία χειροβομβίδα εναντίον των ένστολων. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσε κουβαλώντας καλάσνικοφ, το οποίο έκρυβε σε μία θήκη κιθάρας.

Τον Ιούνιο του 2019 ο «Τίτι» μαζί με τρεις ακόμα συνεργούς του είχε αποδράσει από τα κρατητήρια της Διεύθυνσης Μεταγωγών, αφοπλίζοντας και κρατώντας όμηρο μία αστυνομικό. Αργότερα συνελήφθη ξανά και μεταφέρθηκε σε φυλακές της Αλβανία, από τις οποίες κατάφερε να αποδράσει εκ νέου το 2026, επιστρέφοντας παράνομα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, ξεπερνούν συνολικά τα 73 χρόνια. Οι αστυνομικοί θεωρούν, ότι είχε ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα στην οποία συμμετείχε, ενώ εκτιμάται, πως είχε εμπλοκή σε περισσότερες από 70 ένοπλες ληστείες.

Ο «Τίτι» δεν πρωταγωνιστούσε μόνο στο έγκλημα, αλλά και στα social media. Παρά το γεγονός πως ο ίδιος ήταν στο κάδρο των Αρχών, δεν δίσταζε να αναρτά συνεχώς στιγμές από την προσωπική του ζωή. Σε μία φωτογραφία αποτυπώνεται να ποζάρει κρατώντας πούρο, ενώ σε άλλες επιδεικνύοντας ακριβά αμάξια. Δεν παρέλειπε μάλιστα να σχολιάζει και τις πολιτικές εξελίξεις, όπως σε βίντεο που εμφανίζει τον Χαμενεΐ μπροστά από έναν ιρανικό πύραυλο.