Την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, θα τελεστεί η κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα, όπως έγινε γνωστό μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της κόρης της, Βικτώριας, στα social media, ωστόσο η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας.

Κηδεία Γωγώς Μαστροκώστα: Δωρεές αντί στέφανα στην Φλόγα η επιθυμία των οικείων της

Η οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα εξέφρασε την επιθυμία, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα «Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει ειδικό κυτίο στον ναό την ημέρα της τελετής.

Την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της.