Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν πως αυτές οι ημέρες είναι οι τελευταίες στις οποίες «έπαιζαν» αντιπολίτευση μόνοι τους: από την Τρίτη και μετά, το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει πως στον προοδευτικό χώρο θα υπάρχει ακόμα ένα κόμμα που διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία – και παρότι επισήμως ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά αναγνωρίζουν στους απέναντι έναν αντίπαλο, εκ των πραγμάτων αυτό συμβαίνει.

Στο ΠΑΣΟΚ έχουν αποφασίσει πως ο αγώνας τους είναι μονομέτωπος, δηλαδή θέτουν ως μοναδικό στόχο τη ΝΔ, υπενθυμίζοντας απλώς πως επί Τσίπρα στην αξιωματική αντιπολίτευση η σημερινή κυβέρνηση πέτυχε δύο μεγάλες νίκες. «Κόμματα προσωποπαγή συνήθως δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλός μας δεν είναι ούτε ο κ. Τσίπρας, ούτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι η κυρία Καρυστιανού. Αλλά η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε, σε αυτό το μήκος κύματος, και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Ηδη στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν ενισχύσει και την επικοινωνία τους, θεωρώντας κομβικά για τις εντυπώσεις (και όχι για την ουσία της προσπάθειάς τους) τα νούμερα των πρώτων ερευνών μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού που θα δημοσιευθούν ακόμα και στο τέλος της εβδομάδας – για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε κι αυτός κυριακάτικη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έθεσε ως βασικά συνθήματα της πασοκικής προσπάθειας τη λέξη «μαζί» και τη φράση «όχι στο όνομά μας»: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον λαό και τη χώρα. Βρισκόμαστε πλέον σε σημείο καμπής. Τον τελικό λόγο οφείλει να τον έχει η ίδια η κοινωνία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε επίπεδο οργανωτικό, στη Χαριλάου Τρικούπη φουλάρει τις μηχανές της η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να είναι έτοιμα μέσα στο καλοκαίρι, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης (ίσως έπειτα από ανασχηματισμό στους τομείς) για μάχες «ένας προς έναν» με τους υπουργούς.