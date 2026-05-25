Εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αύριο στο Θησείο, η άμμος στην κλεψύδρα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τη σημερινή τους μορφή, μοιάζει να τελειώνει. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς εκεί θα τεθούν όλα επί τάπητος, ακόμα και η συζήτηση περί αυτοδιάλυσης. Μιλώντας για την ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα (και με την παρουσία του την Τρίτη στην ιδρυτική εκδήλωση του νέου φορέα δεδομένη), ο Διονύσης Τεμπονέρας παραιτήθηκε χθες από την τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Βόρειας Αθήνας στην οποία μετείχε, κόβοντας όλους του τους δεσμούς με το κόμμα – έχουν προηγηθεί παραιτήσεις από την Κεντρική Επιτροπή, προσώπων λιγότερο γνωστών, αλλά και του γραμματέα του κόμματος, Στέργιου Καλπάκη. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν τουλάχιστον πέντε βουλευτές της Νέας Αριστεράς, μεταξύ των οποίων ο τέως πρόεδρός της Αλέξης Χαρίτσης, η Εφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Οι αντίρροπες δυνάμεις της Κουμουνδούρου

Στον ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, εκτός του Παύλου Πολάκη, υπάρχουν και άλλες αντίρροπες δυνάμεις, που προκρίνουν τη συνέχεια του κόμματος και την κάθοδό του στις επόμενες εκλογές: «Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα – πολιτικά μιλάω πάντα», ανέφερε ο Νίκος Παππάς για τα σενάρια αυτοδιάλυσης (ΕΡΤ), ενώ σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η Ρένα Δούρου: «Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει υπογραφή – κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», ανέφερε τις προάλλες, χωρίς να αναφέρει το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, αλλά διεκδικώντας την πατρότητα της Συμφωνίας ως ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να την απο-προσωποποιήσει. Πρόκειται για στελέχη για τα οποία εκτιμάται πως η πόρτα της Αμαλίας είναι ερμητικά κλειστή.

Οργανωτικός πυρετός για το Θησείο

Την ίδια ώρα, στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού ετοιμάζονται για το τι θα συμβεί μετά το Θησείο. Και το πρώτο που θέλουν είναι να μπορούν να ανταποκριθούν, πολιτικά, προγραμματικά και επικοινωνιακά την επόμενη μέρα. Γι’ αυτό εργάζεται ένας βασικός πυρήνας οκτώ στελεχών, που σύμφωνα με την Αμαλίας έχουν δημιουργήσει «ομόκεντρους κύκλους», τόσο σε επίπεδο περιφερειών, με στόχο τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων, όσο και σε επίπεδο τομέων, ώστε να μπορεί το νέο κόμμα να απαντάει σε βασικά κοινωνικά προβλήματα, που αφορούν θεματικές όπως η παιδεία, η υγεία, η οικονομία, το περιβάλλον και η ενέργεια. Τα πρόσωπα που εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση, υπό τον συντονισμό του Γιώργου Βασιλειάδη, είναι ο (πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Εύβοια) Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο (πρώην γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης) Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο (στενός συνεργάτης του Αλέκου Φλαμπουράρη επί σειρά ετών) Στέλιος Αποστόλου, η (γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού) Ελένη Σταυρακάκη, η (πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης Εργασίας του ΠΑΣΟΚ) Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η (πρώην διευθύντρια του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς») Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης από την ανανεωτική Αριστερά, με συντονιστή τον πρώην υπουργό Γιώργο Βασιλειάδη.

«Υβριδικό κόμμα» μέχρι τις κάλπες

Το δίκτυο αρχικά θα χτιστεί διαδικτυακά, με προσωρινά όργανα και διοίκηση, καθώς συνέδριο θα γίνει μετά τις εκλογές. Αρχικά, γίνεται λόγος για διαδικτυακές συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις, ο συντονισμός των δράσεων, οι ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα που θα γίνονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που όπως εκτιμάται από την Αμαλίας «θα διασφαλίζουν έτσι τον δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του» – εκεί θα αλληλεπιδρά, εξηγούν, η ηγεσία με τη βάση και θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, σε αυτό που περιγράφουν ως «υβριδικό κόμμα» που θα παραμείνει τέτοιο μέχρι την κάλπη. Σε πρώτη φάση ξεκαθαρίζεται επίσης πως κανένας εν ενεργεία βουλευτής, ανεξάρτητος ή μη, δεν μπορεί να υπογράψει τη διακήρυξη που θα διαβάσει ο Τσίπρας την Τρίτη. «Δεν ζητάμε από κανέναν να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης. Αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές», ανέφερε και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Θεώνη Κουφονικολάκου (Action24), δείχνοντας επί της ουσίας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει όποιος επιδιώκει τη συμπόρευση.