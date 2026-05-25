Οι διαδοχικοί τραυματισμοί του Φρέντρικ Γένσεν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, δεν αποτέλεσαν πρόβλημα μόνο για τον Άρη αλλά και για την Εθνική Φινλανδίας.

Ο 28χρονος μέσος αποτελεί σταθερό στέλεχος των Σκανδιναβών με 37 συμμετοχές και 8 γκολ, έχοντας αγωνιστεί τελευταία φορά στη φιλική ήττα από την Νορβηγία (0-1) στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι τρεις θλάσεις που υπέστη φέτος είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει αρκετές από τις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος τον έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες.

Ο Γένσεν κλήθηκε για τα φιλικά με Γερμανία (31/05) και Ουγγαρία (05/06), προερχόμενος από καλο αγωνιστικό ρυθμό και την συμμετοχή του στα τελευταία ματς των πλέι οφ.

Παρότι οι τραυματισμοί σημάδεψαν τη σεζόν για τον Γένσεν, πρόλαβε να καταγράψει 24 συμμετοχές και δύο γκολ. Μάλιστα κατάφερε να αγωνιστέι σε οκτώ θέσεις (!) με τον Άρη, με τελευταία εκείνη του στόπερ στο φινάλε της σεζόν κόντρα στον Λεβαδειακό. Οι μοναδικές στις οποίες δεν έπαιξε φέτος είναι εκείνες του αριστερού μπακ και του… τερματοφύλακα, κερδίζοντας δίκαια τον χαρακτηρισμό του… πολυεργαλείου.