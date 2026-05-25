Μια εντυπωσιακή αεροδιακομιδή πραγματοποίησε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, διασώζοντας ασθενή από κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στα ανοιχτά της Μήλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 ελικόπτερο τύπου Super Puma απογειώθηκε στο πλαίσιο αποστολής MEDEVAC για τη μεταφορά ενός ατόμου από το κρουαζιερόπλοιο «Costa Fascinosa», το οποίο βρισκόταν περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου προσέγγισε το πλοίο εν πλω και ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση, μεταφέροντας τον ασθενή με ασφάλεια στη Σαντορίνη. Εκεί, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της ιατρικής φροντίδας.

Η αποστολή αυτή εντάσσεται στις τακτικές επιχειρήσεις ετοιμότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, που έχουν ως στόχο την άμεση παροχή βοήθειας σε περιστατικά στη θάλασσα ή σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου απαιτείται ταχεία και εξειδικευμένη επέμβαση.