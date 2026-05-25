Διαθέσιμος δωρεάν για όλους τους πολίτες είναι πλέον ο νέος Οδηγός «Τεχνητή Νοημοσύνη για Όλους», μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να φέρει την Τεχνητή Νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινότητα, την εργασία και τη μάθηση.

Η δράση υλοποιήθηκε από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού.

Ο Οδηγός φιλοξενείται στη νέα ψηφιακή πύλη της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας και η υπεύθυνη αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της επικοινωνίας των πολιτών με τα σύγχρονα συστήματα AI, δεξιότητα που θεωρείται πλέον απαραίτητη στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Ο Οδηγός παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές αρχές λειτουργίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και πρακτικές εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην καθημερινότητα. Μέσα από παραδείγματα και σαφείς οδηγίες, επιχειρεί να εξοικειώσει τους πολίτες με τις νέες τεχνολογίες, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (ΜΓΜ), τα οποία αποτελούν βασικό πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης γενικού σκοπού. Ο Οδηγός εξηγεί πώς τα συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να αναλύουν δεδομένα, όπως κείμενα, εικόνες, ήχο ή έγγραφα, και να παράγουν αποτελέσματα όπως προβλέψεις, συστάσεις, περιεχόμενο ή αυτοματοποιημένες αποφάσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών, περιλαμβάνουν την πρόγνωση καιρού, τη δημιουργία εικόνων μέσω περιγραφών, αλλά και την αυτόματη διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αποδεικνύοντας πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τόσο την καθημερινή όσο και την επαγγελματική ζωή.

Η ανάπτυξη του Οδηγού αποτελεί συλλογικό έργο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, υπό τον συντονισμό του ερευνητή Τεχνητής Νοημοσύνης Γιάννης Ασσαέλ και με την καθοδήγηση του Ειδικού Γραμματέα ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλη Καρκατζούνη. Το εγχείρημα ξεχωρίζει για τον συνεργατικό και εθελοντικό του χαρακτήρα, καθώς επιδιώκει να γεφυρώσει τη διεθνή ελληνική επιστημονική κοινότητα με την Πολιτεία.

Η δημιουργία του Οδηγού και η λειτουργία της νέας ψηφιακής πύλης data.gov.gr, εντάσσονται στη συνολική στρατηγική του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, με στόχο η Τεχνητή Νοημοσύνη να αξιοποιηθεί ουσιαστικά προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.