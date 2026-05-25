Μία από τις πιο σπάνιες κάρτες του Κριστιάνο Ρονάλντο πωλήθηκε έναντι περίπου 1,18 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στον χώρο των συλλεκτικών αντικειμένων.

Η Panini Kaboom του 2018, στην οποία ο Ρονάλντο εμφανίζεται με τη φανέλα της Γιουβέντους, άλλαξε χέρια μέσω ιδιωτικής συμφωνίας στην πλατφόρμα Fanatics Collect, σύμφωνα με το ESPN.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πώληση κάρτας του Ρονάλντο μέχρι σήμερα και τη δεύτερη ακριβότερη ποδοσφαιρική κάρτα όλων των εποχών, πίσω μόνο από rookie κάρτα του Λιονέλ Μέσι.

Τρίτη στη σχετική λίστα βρίσκεται κάρτα του Πελέ.

Η συγκεκριμένη έκδοση θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, καθώς δεν κυκλοφόρησε ποτέ κανονικά στην αγορά, αλλά διατέθηκε μόνο μέσω ειδικού προγράμματος συλλεκτών της Panini.