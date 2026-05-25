Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι καμία μονομερής πράξη της Τουρκίας δεν μπορεί να παράξει δεσμευτικά αποτελέσματα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ούτε να δημιουργήσει τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν δεσμεύει την Ελλάδα»

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης, απορρίπτοντας τα σενάρια περί ενίσχυσης των τουρκικών διεκδικήσεων μέσω εσωτερικής νομοθεσίας της Άγκυρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης προϋποθέτει συμφωνία μεταξύ κρατών με αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, επισημαίνοντας ότι «κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει την Ελλάδα» σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό διεθνές εθιμικό δίκαιο, το οποίο δεσμεύει το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

«Ούτε το casus belli ούτε το τουρκολιβυκό δημιουργούν τετελεσμένα»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ως προς τις αναφορές περί «τετελεσμένων» στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας ότι ούτε το casus belli της Τουρκίας ούτε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράγουν έννομες συνέπειες.

«Ούτε το casus belli είναι τετελεσμένο. Ούτε το τουρκολιβυκό. Οτιδήποτε δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας τις τουρκικές μονομερείς αξιώσεις «ανυπόστατες».

Σύμφωνα με τον υπουργό, οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας νέων δεδομένων στην περιοχή δεν επηρεάζει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα ούτε περιορίζει τη δυνατότητα της χώρας να ασκεί τις αρμοδιότητές της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν περιορίζεται σε επίπεδο δηλώσεων, αλλά προχωρά σε ουσιαστικές κινήσεις άσκησης κυριαρχίας και ενίσχυσης της γεωπολιτικής παρουσίας της χώρας στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε:

στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης,

στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό,

στη δημιουργία Θαλάσσιων Περιβαλλοντικών Πάρκων,

στις έρευνες νοτίως της Κρήτης,

καθώς και στη διεύρυνση της ελληνικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τις χώρες του Κόλπου.

«Δεν ανεχόμαστε κανένα τετελεσμένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αναδείξει μια πιο ενεργητική στρατηγική της Αθήνας απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και η «θαλάσσια πατρίδα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τον οποίο χαρακτήρισε ουσιαστικά ως την αποτύπωση των ορίων της «θαλάσσιας πατρίδας» της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός καλύπτει τα απώτατα όρια δυνητικής υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και αποτελεί μια κίνηση που «έπρεπε να είχε γίνει εδώ και δεκαετίες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ελληνικός Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός δεν αποτελεί απλώς εσωτερική νομοθετική πράξη, αλλά πλέον εντάσσεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Αν μία χώρα επιθυμεί να αποτελεί μέρος της Ευρώπης, οφείλει να το σεβαστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας έμμεσο μήνυμα προς την Τουρκία.

Η κριτική της Πλεύσης Ελευθερίας

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Καζαμίας εξέφρασε ανησυχία ότι οι συνεχείς μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας διαμορφώνουν σταδιακά νέα δεδομένα στην περιοχή και κάλεσε την κυβέρνηση να επιδείξει μεγαλύτερη εγρήγορση και άμεση αντίδραση απέναντι στις τουρκικές πρωτοβουλίες.

Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι, παρά τη σημασία του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Χάρτη, απαιτούνται επιπλέον διπλωματικές και πολιτικές κινήσεις για τη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το μήνυμα της Αθήνας προς την Άγκυρα

Η παρέμβαση του υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Αθήνα να επιχειρεί να διαμηνύσει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

«Η Ελλάδα είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να ανεχθεί κανένα τετελεσμένο», ήταν το κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης Γεραπετρίτη, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει την ελληνική διπλωματία ως σταθερή, ενεργητική και πλήρως προσανατολισμένη στην προάσπιση της διεθνούς θέσης της χώρας.