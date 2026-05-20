Για τον Ιούνιο «κλείδωσε» η περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στα Δυτικά Βαλκάνια, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού στο πλαίσιο της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές συνομιλίες για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με Λιβύη, τα διπλωματικά επιτελεία εργάζονται για την εξεύρεση ημερομηνίας νέου γύρου συνομιλιών το αμέσως προσεχές διάστημα.

Ως προς το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ:

Στις 22 Μαΐου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας, Ignazio Cassis.

Κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι διμερείς σχέσεις, ενίσχυση οικονομικής συνεργασίας, περιφερειακές εξελίξεις, σχέσεις ΕΕ-Ελβετίας και συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, δεδομένου και της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επίσης, στις 27 Μαΐου, o κ. Γεραπετρίτης θα έχει συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Elina Valtonen.

Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου υπό τον Trent Kelly, Πρόεδρο της υποεπιτροπής Θαλάσσιας Ισχύος και Δυνάμεων Προβολής Ισχύος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Την ίδια ημέρα θα μεταβεί στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich» που θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Μαΐου στην Λεμεσό.

Στις 29 Μαΐου, o κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Petra Bayr.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της Υφυπουργού Εξωτερικών Πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου:

Στις 21 και 22 Μαΐου η Υφυπουργός Εξωτερικών, Πρέσβυς κα Παπαδοπούλου θα εκπροσωπήσει τον Υπουργό Εξωτερικών στην Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Σουηδία.

Στις 26 Μαΐου, η Υφυπουργός Εξωτερικών, θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Επίσης, στις 28 και 29 Μαΐου, η κα Παπαδοπούλου θα μεταβεί στο Βατικανό για πολιτικές διαβουλεύσεις με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, Mihăiţă Blaj.

Στις 2 Ιουνίου, η Υφυπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Ignacy Niemczycki.

Την επομένη, 3 Ιουνίου, η κα Παπαδοπούλου θα έχει συνάντηση με τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το Σαχέλ, João Cravinho.

Ως προς το πρόγραμμα του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη:

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης θα συμμετάσχει στην Ημερίδα “Greece & Czechia Unlocking potential”, που διεξάγεται στην Πράγα, στις 19 και 20 Μαΐου.

Ακόμη, στις 21 Μαΐου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει στο Συνέδριο με τίτλο “Ukraine Outlook: War, Recovery & the road ahead”, που θα διεξαχθεί στο Λονδίνο.

Στις 31 Μαΐου ο κ. Θεοχάρης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για διμερείς επαφές στην Πορτογαλία.

Αναφορικά με το πρόγραμμα του Υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Λοβέρδου:

Στις 25 Μαΐου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών θα χαιρετισμό σε εκδήλωση για την ψηφιοποίηση του αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

