«Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου “Global Sumud Flotilla” θα βρεθούν σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο λιμάνι του Ασντόντ. Εκεί θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και καταγραφής» ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών.

Έκανε ακόμα γνωστό ότι η πρέσβης της Ελλάδας θα βρεθεί αύριο το πρωί (21/5) στο χώρο που θα βρίσκονται οι πολίτες ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη προξενική συνδρομή.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών θα φροντίσει ώστε να παρασχεθεί κάθε προξενική συνδρομή. Και θα μεριμνήσει ώστε να γίνουν τάχιστα οι διαδικασίες επαναπατρισμού» πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προχωρήσει σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Παραμένει ανοικτή γραμμή με τους οικείους και τους συγγενείς των Ελλήνων πολιτών»

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, το σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Σχετικά με τον αριθμό των Ελλήνων, ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για 19 άτομα, ωστόσο μένει να καταγραφούν επισήμως» κατέληξε η κα. Ζωχιού.