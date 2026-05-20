Tην ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου θα συζητηθεί στην ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ «Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής για την εξέταση του ειδικού ζητήματος δημοσίου συμφέροντος της παράνομης χρήσης του παράνομου λογισμικού Ρredator στην Ελληνική επικράτεια (87 επαληθευμένες στοχεύσεις σε βάρος φυσικών προσώπων), της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) σε υποθέσεις παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη σύμφωνα με την από 29 Αυγούστου 2022 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την έρευνα για την ύπαρξη ευθυνών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και κάθε άλλου εμπλεκομένου φυσικού ή νομικού προσώπου κατά τα άρθρα 68 παρ. 2 εδ. γ’ του Συντάγματος και 144 παρ. 5 εδ. β’ του Κανονισμού της Βουλής».

Η συζήτηση της πρότασης σύστασης εξεταστικής επιτροπής την ερχόμενη Παρασκευή προσδιορίστηκε με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. Η όλη διαδικασία στην ολομέλεια αναμένεται να διαρκέσει 10 με 11 ώρες και εφόσον τεθεί ζήτημα για την απαιτούμενη πλειοψηφία, επ΄αυτού θα κρίνει η ολομέλεια.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 144 παρ. 5 εδ.β. του Κανονισμού της Βουλής, δηλαδή η διάταξη που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, στην πρόταση του για τη λήψη απόφασης, «μετά από πρόταση δέκα τουλάχιστον βουλευτών, η Βουλή μπορεί να συνιστά δύο, ανά κοινοβουλευτική περίοδο, εξεταστικές επιτροπές, με απόφαση που λαμβάνεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του συνόλου των βουλευτών, ανεξαρτήτως πλειοψηφίας, και υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Συντάγματος». (σ.σ. 120 ψήφοι)

Όπως ορίζεται στο άρθρο 144 παρ.6 του Κανονισμού της Βουλής που εικάζεται ότι μπορεί να αντιπροταθεί, «η απόφαση της Oλoμέλειας της Boυλής για την κατά τo άρθρo 68 παρ. 2 εδ. β΄ τoυ Συντάγματoς σύσταση εξεταστικής επιτρoπής για ζητήματα πoυ ανάγoνται στην εξωτερική πoλιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών». (σ.σ. 151 ψήφοι)

Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

«Πριν από λίγο στη σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή εισάγεται στην Ολομέλεια το αίτημα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ο κ. Κακλαμάνης έκανε ρητή αναφορά στα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής που σύμφωνα με την πρόταση της Κ.Ο. πρέπει να εφαρμοστούν για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής της μειοψηφίας, δηλαδή η εξεταστική επιτροπή αποφασίζεται με τουλάχιστον 120 ψήφους» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Όταν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη ζήτησαν να δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Βουλής ως θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, ότι δεν θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία -όπως διαρρέεται στον Τύπο ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης-, ο κ. Κακλαμάνης παρέπεμψε στην Ολομέλεια.

Περιέργως, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας, εκείνοι σιώπησαν» τονίζει και προσθέτει:

«Σήμερα, συνεπώς, είδαμε το τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής. Μην διανοηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Η συγκάλυψη δεν θα περάσει».