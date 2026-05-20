Το παρών στην προγραμματισμένη για σήμερα Τετάρτη (20/5) ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, θα δώσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ ξεκίνησε λίγο μετά τις 09:00 το πρωί και στην συνεδρίαση βρίσκεται και ο αρμόδιος υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος.

Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι οι συζητήσεις για την δραστηριότητα της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τα κόμματα κωλύονται να κάνουν μετά τις δικές τους αξιολογικές δηλώσεις και ανακοινώσεις.

Το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος όμως δεν πρόκειται να προσέλθει και θα καταθέσει υπόμνημα εξηγώντας τους λόγους της απουσίας του. Η συνεδρίαση αυτή δεν είναι δημόσια οπότε εκεί αναμένεται το «θερμόμετρο να χτυπήσει κόκκινο» κάτι που ήδη ξεκίνησε χθες από την Ολομέλεια.