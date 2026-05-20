«Εχετε κλήση από την Εφορία». Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά μηνύματα έχει προγραμματίσει για φέτος η ΑΑΔΕ με στόχο να υπενθυμίσει στους φορολογούμενους τις υποχρεώσεις τους.

Οι πρώτοι που θα δεχθούν κλήση από την ΑΑΔΕ θα είναι όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία. Όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.

Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους και άλλες κατηγορίες με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι οι «φρέσκες» οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2026 η ΑΑΔΕ στοχεύει σε:

– Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 60%.

– Είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές.

– Συμμόρφωση τουλάχιστον 18% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως αρχικών δηλώσεων ΦΕΝΠ και 20% επί των μη υποβληθεισών εμπροθέσμως αρχικών δηλώσεων ΦΕΦΠ φορολογικού έτους 2024.

Ποιους θα καλέσει η ΑΑΔΕ

Ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ θα δεχθούν:

– Όσοι έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

– Όσοι έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

– Όσοι δεν έχουν έχει υποβάλλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

– Όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

– Όσοι έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις : όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων Φ.Π.Α., κ.α.

– Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ με του απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.