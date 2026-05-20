Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αιτήσεων για το Fuel Pass στις 30 Απριλίου, το ενδιαφέρον των δικαιούχων στρέφεται πλέον στην προθεσμία αξιοποίησης της οικονομικής ενίσχυσης για καύσιμα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, το voucher παραμένει ενεργό έως τις 31 Ιουλίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν το ποσό μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα Fuel Pass

Η ενίσχυση παρέχεται είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Το ύψος του ποσού διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής.

Αναλυτικά:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Η ψηφιακή κάρτα προσφέρει μεγαλύτερη ενίσχυση, με διαφορά 10 ευρώ σε σχέση με την κατάθεση σε λογαριασμό.

Το ποσό της κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για αγορά αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης ή υγραερίου από πρατήρια, αλλά και για πληρωμές σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή ταξί.