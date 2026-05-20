Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη στις Φιλιππίνες, όπου ένα απομονωμένο νησί επιχειρεί να λειτουργήσει υπό την πλήρη διακυβέρνηση ενός συστήματος AI. Η Sensay, ένα μικρό νησί μήκους 3,6 χλμ. στο αρχιπέλαγος του Παλαουάν, ανήκει από το 2025 στον Βρετανό επιχειρηματία Dan Thomson, ιδρυτή εταιρείας που ειδικεύεται σε συστήματα AI chatbots.

Ο Thomson επιδιώκει να μετατρέψει τη Sensay σε ένα μικρο-κράτος με κυβέρνηση που θα αποτελείται από συμβούλιο 17 ρομπότ, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει σχεδιαστεί με βάση ιστορικές προσωπικότητες γνωστές για τη σοφία και την ηγετική τους ικανότητα, όπως οι Winston Churchill, Eleanor Roosevelt, Marcus Aurelius, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Sun Tzu και Gandhi.

Τα ψηφιακά αυτά «αντίγραφα» έχουν εκπαιδευτεί μέσα από τα γραπτά, τις ομιλίες και τις φιλοσοφικές διδασκαλίες των πραγματικών προσώπων. Στόχος τους είναι να συζητούν, να επιχειρηματολογούν και να ψηφίζουν προτάσεις για το σύνταγμα του νησιού.

Πειραματική διακυβέρνηση με ανθρώπινη επίβλεψη

Αν και ο δημιουργός θεωρεί ότι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αναγνωρίζει τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό της. Προς το παρόν, οι αποφάσεις του συμβουλίου υλοποιούνται από ανθρώπινους διαμεσολαβητές, ενώ μελλοντικά προβλέπεται η σύνδεση των AI «υπουργών» με τραπεζικές κάρτες και κρυπτονομίσματα.

Η οικονομία του νησιού βασίζεται σε δύο είδη token: τα Wisdom-Credits για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα SNSY Token για το διεθνές εμπόριο. Ωστόσο, η ανάθεση σε λογισμικό της δυνατότητας πρόσληψης και αμοιβής εργαζομένων χωρίς ανθρώπινη έγκριση θεωρείται εξαιρετικά ριψοκίνδυνη και ενδέχεται να οδηγήσει σε δαπανηρά λάθη.

Σε συνέντευξή του στο CNN Travel, ο Thomson σχολίασε με χιούμορ ότι «αν αρχίσει να αποκτά όπλα και να επιτίθεται σε γειτονικά νησιά, θα ήταν μια κακή κατάσταση», προσθέτοντας ωστόσο πως θεωρεί ένα τέτοιο σενάριο «εξαιρετικά απίθανο».

Ηλεκτρονική υπηκοότητα και σχέδια ανάπτυξης

Για τη διασφάλιση ανθρώπινης εποπτείας έχει δημιουργηθεί η Συνέλευση Ανθρώπινης Παράκαμψης, αποτελούμενη από εννέα εκλεγμένους κατοίκους, οι οποίοι μπορούν να ανατρέψουν αποφάσεις του ψηφιακού συμβουλίου. Αν και το εγχείρημα δεν έχει λάβει διεθνή αναγνώριση, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν e-residents της Sensay.

Σήμερα, στο νησί κατοικεί μόνο ένας άνθρωπος – ένας φύλακας που αναφέρεται ως «Mike». Ο Thomson σχεδιάζει την ανέγερση έως και 30 βιλών, ώστε η Sensay να εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό για επισκέπτες του Παλαουάν.

Η φυσική εγκατάσταση θα γίνει σταδιακά, αρχίζοντας με την έκδοση «Observer Visas» για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο του έργου. Το 2026 προβλέπεται η ανάπτυξη βιώσιμων μικρο-δικτύων ενέργειας και ερευνητικών εργαστηρίων, ενώ το 2027 αναμένεται να ξεκινήσει το πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής υπηκοότητας με χρήση 100% ανανεώσιμης ενέργειας.

Ένα πείραμα χωρίς λόμπι και προσωπικά συμφέροντα

Σύμφωνα με τον δημιουργό, στόχος του εγχειρήματος είναι η χάραξη πολιτικής «με βάση τα δεδομένα, θεμελιωμένο στα δικαιώματα και ελεγμένο ως προς τη δικαιοσύνη». Ο Thomson υποστηρίζει ότι η Sensay μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα μιας κοινωνίας «χωρίς λόμπι, χωρίς προσωπικά κίνητρα, βασισμένη αποκλειστικά στην αντικειμενικότητα και στη σοφία των ιστορικών χαρακτήρων».

Πηγή: Daily Mail