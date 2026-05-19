Θρήνος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ρόδου το τραγικό τροχαίο δυστύχημα κατα το οποίο έχασαν τη ζωή τους μία γυναίκα 57 ετών και η 26χρονη κόρη της.

Τα νέα βίντεο του «Live News» λίγα δευτερόλεπτα μετά το δυστύχημα στη Ρόδο συνοδεύονται από συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν την τραγωδία. Οι περιγραφές αφορούν τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα της μοιραίας BMW του 44χρονου οδηγού και τον ρόλο του φωτεινού σηματοδότη στη διασταύρωση όπου έχασαν τη ζωή τους τα δύο θύματα.

Δύο μέρες μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στην 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, οι συγγενείς περιμένουν απαντήσεις από τις Αρχές για το πώς συνέβη η τραγωδία.

Μαρτυρίες και ντοκουμέντα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο MEGA ότι το όχημα του 44χρονου είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και πέρασε με κόκκινο φανάρι λίγο πριν συγκρουστεί με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες.

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν 5 λεπτά νωρίτερα θα είχαμε εμπλακεί κάπως και εμείς. Ήταν τόσο τρομακτικό να το βλέπεις, σου ‘ραγίζει’ την καρδιά. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο από την καφετέρια μπορείς να δεις, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι έτρεχε αλλά τα φανάρια δεν λειτουργούσαν».

Άλλοι μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το όχημα ανέπτυσσε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των φαναριών στη διασταύρωση.

Η συνοδηγός στη μοιραίο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, δήλωσε στο «Live News» ότι παραμένει σε σοκ, ενώ οι σωματικοί πόνοι περνούν σε δεύτερη μοίρα.

«Είμαι καλά. Σε κατάσταση σοκ. Έχω πάει σε ψυχολόγο. Πονάω. Δεν είμαι καλά. Έχω χτυπήσει στον θώρακα και τον σβέρκο».

Ο ανατριχιαστικός ήχος της σύγκρουσης

Στο νέο βίντεο-ντοκουμέντο του Live News δεν φαίνεται το φανάρι, ωστόσο ειδικοί εκτιμούν ότι η BMW κινούνταν με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Αναφέρεται ότι έτρεχε με περίπου 140 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο στο σημείο είναι 60.

Λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, η κυκλοφορία διακόπηκε και η σιωπή απλώθηκε στην περιοχή, με τους αυτόπτες μάρτυρες να παραμένουν σοκαρισμένοι από το θέαμα.

«Χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα» Μιλώντας στο Live News, ο αδερφός της άτυχης 57χρονης είπε από την πλευρά του: «Είδα το βίντεο και δεν το πίστευα ότι ήταν αδερφή και η ανιψιά μου. Ήρθε ένας γνωστός μου και που είπε για το συμβάν και τρέχαμε σε νοσοκομεία και τροχαία. Μου έχουν πει για παραβίαση κόκκινου φαναριού αλλά δεν ξέρω. Είναι δικαστικά αυτά. Χάθηκαν δύο ζωές. Ήταν πολύ προσεκτική οδηγός η αδερφή μου. Θέλω να πω ότι για μια φορά πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη, χάσαμε δύο αγαπημένα μας πρόσωπα τα οποία δεν έφταιγαν».

Το «πειραγμένο» αυτοκίνητο και η απολογία του οδηγού

Σύμφωνα με το Live News, ο 44χρονος συνέχιζε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα παρά τις επανειλημμένες συστάσεις. Από τη BMW απεγκλωβίστηκαν ελαφρά τραυματισμένοι ο ίδιος, η σύντροφός του και ο γιος του, οι οποίοι γλίτωσαν από θαύμα, όπως δείχνουν οι εικόνες του οχήματος.

Οι δύο γυναίκες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή, ενώ οι συγγενείς τους παραμένουν συντετριμμένοι. Ο 44χρονος υποστηρίζει ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως δεν έτρεχε υπερβολικά, ωστόσο οι κάμερες ασφαλείας και οι μαρτυρίες δείχνουν διαφορετικά στοιχεία.

Η τελευταία πράξη του δράματος θα παιχτεί αύριο, με τις κηδείες των θυμάτων να τελούνται την ίδια ώρα που ο 44χρονος θα απολογηθεί ενώπιον ανακριτή. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα.