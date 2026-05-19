Ένα απίστευτο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, όταν ένας καρχαρίας εντοπίστηκε να κολυμπά στα ρηχά νερά της παραλίας.

Η ξαφνική του εμφάνιση προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους και τους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το korinthostv, καθώς το ψάρι κινούνταν πολύ κοντά στην ακτή.

Ο καρχαρίας είχε μήκος περίπου 2,5 μέτρα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αρκετές παρόμοιες εμφανίσεις καρχαριών σε ελληνικές παραλίες. Πρόσφατα, ένα αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στη Βοιωτία, στην περιοχή των Άσπρων Σπιτιών.

