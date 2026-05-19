Πάνω από 50 χρόνια μετά την αποαποικιοποίηση, η Δύση εξακολουθεί να θεωρεί την Αφρική ως υποστηρικτικό μόνο παράγοντα στην παγκόσμια οικονομία: πηγή πρώτων υλών και τίποτε άλλο. Αυτή η ξεπερασμένη άποψη έχει εμποδίσει την ανάπτυξη βιομηχανιών υψηλής αξίας και ολοκληρωμένων αλυσίδων εφοδιασμού στην Αφρική, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ της Αφρικής και άλλων περιοχών έχουν αυξηθεί και το μερίδιο της ηπείρου στο παγκόσμιο εμπόριο έχει μειωθεί κάτω από το 3%, παρόλο που η Αφρική αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ομως, καθώς περισσότερες χώρες ξεπερνούν τα δημογραφικά όρια με γήρανση πληθυσμού, η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να έχει ολοένα και μεγαλύτερο κίνητρο να σταματήσει να θέτει την Αφρική σε περιφερειακό ρόλο. Η παγκόσμια οικονομία χρειάζεται νέους μοχλούς ζήτησης και η Αφρική είναι μοναδικά κατάλληλη για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Στην πραγματικότητα, ο δημογραφικός δυναμισμός της Αφρικής, μαζί με τις τεράστιες ανάγκες της για επενδύσεις σε υποδομές, σημαίνει ότι θα πρέπει να διαδραματίσει ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η Αφρική θα αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, καθώς οι χώρες στις περισσότερες άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και αύξηση των λόγων εξάρτησης.

Με επαρκή χρηματοδότηση για υποδομές, ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η Αφρική μπορεί να επιτύχει μεγάλης κλίμακας εκβιομηχάνιση, να μετατρέψει την αύξηση του πληθυσμού της σε βιώσιμο οικονομικό δυναμισμό και να δημιουργήσει ένα ισχυρό δημογραφικό μέρισμα για την παγκόσμια οικονομία.

Με τον ταχέως αυξανόμενο πληθυσμό της, τις μεγάλες και ανεκμετάλλευτες αγορές καταναλωτών, το δυναμικό εκβιομηχάνισης, τον τεράστιο πλούτο των πόρων και την επιδίωξη περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης σε μεγάλη κλίμακα, η Αφρική κρατά το μέλλον της παγκόσμιας ανάπτυξης στα χέρια της. Καθώς οι πιο προηγμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά προβλήματα, η Αφρική είναι η μεγαλύτερη εναπομένουσα δεξαμενή μετασχηματιστικού αναπτυξιακού δυναμικού.

Αλλά εάν οι αφρικανικές χώρες πρόκειται να αποτελέσουν πυλώνα της παγκόσμιας οικονομικής επέκτασης του 21ου αιώνα, χρειάζονται την υποστήριξη αποτελεσματικών πολιτικών. Τα διακυβεύματα είναι υψηλά: εάν δεν υλοποιηθεί το δυναμικό της ηπείρου, ο γηράσκων κόσμος θα δυσκολευτεί να διατηρήσει την ευημερία. Η επιτυχία της Αφρικής δεν αποτελεί πλέον περιφερειακό ζήτημα, αλλά μάλλον παγκόσμια επιτακτική ανάγκη.

Ο Ιππόλυτος Φόφακ είναι πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της African Export-Import Bank. Είναι συνεργάτης στο Sustainable Development Solutions Network του Columbia University, ερευνητής στο Harvard University Center for African Studies και συνεργάτης στα Global Federation of Competitiveness Councils και στην African Academy of Sciences.