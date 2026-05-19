Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να υποχρεώσει ευρωπαϊκές εταιρείες να αγοράζουν σημαντικά βιομηχανικά εξαρτήματα από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από την Κίνα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες των «Financial Times». Οι προτάσεις έρχονται σε απάντηση στους περιορισμούς εξαγωγών του Πεκίνου σε βασικές τεχνολογίες.

Οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν επιχειρήσεις σε βασικούς κλάδους όπως τα χημικά και τα βιομηχανικά προϊόντα, κλάδοι των οποίων στελέχη έχουν παραπονεθεί για μεγάλη αύξηση των φθηνών κινεζικών εισαγωγών. Ο νέος νόμος της ΕΕ θα θέσει ανώτατα όρια, που αναμένεται να είναι στο περίπου 30% με 40%, για το ποια εξαρτήματα και κρίσιμα υλικά μπορούν να αγοράζονται από έναν και μόνο προμηθευτή. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς προμηθευτές κι όχι όλα από την ίδια χώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ως παράδειγμα της ανησυχίας που υπάρχει είναι ότι ορισμένες ευρωπαϊκές γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων σταμάτησαν να λειτουργούν πέρυσι, αφού το Πεκίνο είχε επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών και άλλων σημαντικών εξαρτημάτων.

Αξιωματούχοι της ΕΕ προειδοποίησαν ότι τα ευρωπαϊκά σχέδια βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και πως θα παρουσιαστούν σε συνεδρίαση της Κομισιόν στις 29 Μαΐου. Σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα ειδικά που αφορούν τις σχέσεις της Ευρώπης με την Κίνα. Εάν οι επίτροποι της ΕΕ συμφωνήσουν με τα μέτρα, μια πιο λεπτομερής πρόταση θα μπορούσε στη συνέχεια να υποβληθεί προς έγκριση στους ηγέτες της ΕΕ σε σύνοδο κορυφής η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου.

Επιπλέον μπορεί οι περιορισμοί αυτοί που εξετάζει η Κομισιόν να μην αφορούν μόνο την Κίνα, επειδή ορισμένες πρώτες ύλες ή άλλα σημαντικά υλικά προέρχονται σε συντριπτική πλειοψηφία από λίγες και συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα, το ήλιο προέρχεται από τις ΗΠΑ και το Κατάρ. Το κοβάλτιο προέρχεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ινδονησία.

Ο επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, κάνει λόγο για εμπορικό έλλειμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την ημέρα της ΕΕ και θέλει να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες από την Κίνα, δήλωσαν αξιωματούχοι στους «Financial Times».

Ο Σέφκοβιτς σχεδιάζει αιφνίδια επιβολή τιμωρητικών δασμών σε κινεζικά χημικά και μηχανήματα για να ανακόψει σημαντική αύξηση σε εισαγωγές από την Κίνα, που έχει οδηγήσει τους ευρωπαίους κατασκευαστές σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

«Σε πολλούς τομείς σταδιακά εξαρτιόμαστε από τις εξαγωγές από την Κίνα», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Οι εξαρτήσεις έχουν ένα τίμημα και ως εκ τούτου πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας» για διαφοροποίηση, είπε στη βρετανική εφημερίδα. Πέρυσι η ΕΕ πρότεινε αύξηση των δασμών χάλυβα στο 50% και μείωση των ποσοστώσεων χαμηλότερων δασμών στο μισό, για να προστατεύσει έναν εγχώριο που είχε συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τώρα η ΕΕ μπορεί να προσφέρει περισσότερες ποσοστώσεις χάλυβα σε εταίρους που χαρακτηρίζονται ως αξιόπιστοι και να μειώσει άλλες ποσοστώσεις για άλλες χώρες δυσανάλογα, μεγιστοποιώντας έτσι τον αντίκτυπο κατά της Κίνας, ανέφεραν οι ίδιες πληροφορίες.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι τεράστιες επενδύσεις της Κίνας στη μεταποίηση αποτελούν επείγουσα απειλή για τη βιομηχανική βάση της ΕΕ. Η κινεζική κυβέρνηση από την πλευρά της έχει υποστηρίξει ότι η κλίμακα της βιομηχανικής της παραγωγής έχει υπερεκτιμηθεί. Η ΕΕ επιδιώκει προστατευτισμό με το πρόσχημα του θεμιτού ανταγωνισμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των κινεζικών Αρχών.