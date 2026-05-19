Σε μια επίδειξη ισχύος που υποδηλώνει τις αξιοσημείωτες ανακατατάξεις στο μέτωπο του πολέμου με την Ουκρανία, η Ρωσία θέτει σε κινητοποίηση το πυρηνικό της οπλοστάσιο και προχωρά σε τριήμερα γυμνάσια μεγάλης κλίμακας, όλων των δυνάμεων της που εμπλέκονται σε αυτά τα στρατηγικά της όπλα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, αλλά και εν μέσω της πλήρους κατάρρευσης των διεθνών συμφωνιών για τον έλεγχο των εξοπλισμών.

Όλο το στράτευμα επί ποδός

Τα γυμνάσια πραγματοποιούνται το διάστημα από τις 19 έως τις 21 Μαΐου 2026, και αποτελούν μία από τις πιο σύνθετες επιχειρησιακές δοκιμές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων το τελευταίο διάστημα, καθώς κινητοποιούνται ταυτόχρονα πολλαπλοί κλάδοι του στρατεύματος.

Στις ασκήσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 64.000 στρατιώτες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί πάνω από 200 εκτοξευτές πυραύλων, 140 αεροσκάφη, 73 πλοία επιφανείας και 13 υποβρύχια, οκτώ εκ των οποίων φέρουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές.

«Ετοιμοι για απάντηση»

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, πρωταρχικός στόχος είναι η προετοιμασία και η ανάπτυξη των στρατηγικών δυνάμεων υπό το καθεστώς προσομοίωσης μιας επικείμενης απειλής επιθετικότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προγραμματισμένες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ στις στρατιωτικές περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Ρωσίας, με τη συνδρομή του Στόλου της Βόρειας Θάλασσας και του Ειρηνικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία για κάποιους παρατηρητές, όπως αναφέρει το Associated Press, προκαλεί η στενή επιχειρησιακή συνεργασία με το Μινσκ, καθώς ρωσικά οπλικά συστήματα ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένου του εξελιγμένου πυραυλικού συστήματος μέσου βεληνεκούς Oreshnik, έχουν μεταφερθεί και επιχειρούν από το λευκορωσικό έδαφος.

Πυρηνικό προγεφύρωμα

Η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κιέβου, το οποίο προειδοποιεί ότι η Μόσχα επιχειρεί να εδραιώσει ένα πυρηνικό προγεφύρωμα στα σύνορα των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η χρονική συγκυρία των ασκήσεων δεν θεωρείται τυχαία από τη διεθνή κοινότητα και συνδέεται άμεσα με τη σημαντική πυκνότητα των ουκρανικών επιθέσεων με drones.

Πρόσφατα πλήγματα έπληξαν βιομηχανικές υποδομές ακόμη και στα προάστια της Μόσχας προκαλώντας απώλειες, μεταφέροντας έτσι τις συνέπειες της μακροχρόνιας σύγκρουσης κοντά στα μεγάλα ρωσικά αστικά κέντρα.

Παράλληλα, οι ελιγμοί πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον πλήρους απουσίας θεσμικού ελέγχου, καθώς η συνθήκη New START —το τελευταίο εναπομείναν πλαίσιο ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας— εξέπνευσε οριστικά τον Φεβρουάριο του 2026, αφήνοντας τις δύο υπερδυνάμεις να λειτουργούν χωρίς νομικούς περιορισμούς στα στρατηγικά τους οπλοστάσια.

Ο Πούτιν στον Τζινπίνγκ

Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί τη ρητορική των πυρηνικών για να αποτρέψει την περαιτέρω επέκταση της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η έναρξη των ασκήσεων συνέπεσε χρονικά με την αναχώρηση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διήμερη επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, επιβεβαιώνοντας τις νέες ισορροπίες ισχύος και τους στρατηγικούς άξονες που διαμορφώνονται διεθνώς.