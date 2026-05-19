Οι κατηγορούμενοι, θείος με δύο ανίψια, με ξυλοδαρμούς, απειλές και εμπρησμούς οικειοποιούνταν ξένα χωράφια, τα δήλωναν ως δικά τους και εισέπρατταν τεράστια ποσά από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Η συμμορία

Οι κατηγορούμενοι από το 2021 – 2025 φέρεται να εισέπραξαν παράνομα οικονομική ενίσχυση περίπου 580.000€. Με απειλές, ξυλοδαρμούς και εκφοβισμό ανάγκαζαν αγρότες να υποκύπτουν στις απαιτήσεις τους. Κατηγορούνται ότι άρπαζαν χωράφια που δεν τους ανήκαν, δηλώνοντάς τα στη συνέχεια ως δικά τους και μεταβιβάζοντάς τα στα ονόματα των συζύγων τους και σε συγγενικά τους πρόσωπα ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους δήλωσαν ψευδώς στο ΟΣΔΕ (το σύστημα μέσω του οποίου δίνονται αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις) ότι είχαν χωράφια που δεν τους ανήκαν αλλά και σταβλικές εγκαταστάσεις που επίσης δεν τους ανήκαν.

Νέες πληροφορίες από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο – Το 2024 έγινε η πρώτη καταγγελία για τη συμμορία

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», επισήμανε πως στοιχεία για τη δράση αυτής της οικογένειας και για τις ποινικές τους ενέργειες υπήρχε από τη δεκαετία του 90’. Όμως οι Αρχές εκτιμούν ότι μετά το 2022, διέβλεψαν την ευκαιρία με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έκαναν μεθοδική τη δράση τους.

Η πρώτη φορά που η αστυνομία είχε συγκροτημένη καταγγελία ήταν το 2024, όμως κάτοικοι της περιοχής, θύματα αυτής της οικογένειας, είχαν απευθυνθεί στις δικαστικές Αρχές και μερικές φορές υπήρχαν και μερικές καταγγελίες στην Ελληνική αστυνομία όταν έβλεπαν ορισμένες καταστροφές.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, είτε μερικές φορές τους ρωτούσαν και δεν έπαιρναν απάντηση ποιος τους απειλεί ή μερικές φορές που είχαν καταφύγει σε μεμονωμένες πράξεις στα δικαστήρια, υπήρχαν κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν πλημμεληματικού χαρακτήρα και δεν υπήρχε καταδίκη.

Ωστόσο, υπήρχε εκτεταμένη τηλεφωνική τους παρακολούθηση τα τελευταία χρόνια με λίγα πενιχρά στοιχεία.

Αφού έγινε η βεντέτα στα Βορίζια και υπήρχαν και οι εξαγγελίες του κ. Χρυσοχοΐδη ότι θα υπάρξουν έρευνες για διάφορες οικογένειες που έχουν παρόμοιες συμπεριφορές, αυτή η οικογένεια για λίγο σταμάτησε την εγκληματική δράση της και λίγο καιρό αργότερα συνέχισε τον ίδιο κύκλο εκβιασμών.

Στο Live News θύματά τους

Θύματά τους μιλούν αποκλειστικά στο «Live News»:

«Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δε γινόταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν το τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό, τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω λέει εγώ».

Ένα ακόμα θύμα τους, μιλώντας στο Live News, είπε πως ως αντίποινα όταν τους έκανε παρατήρηση για το χωράφι του, η συμμορία του έκαψε το αυτοκίνητό του.

«Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονα μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι».

Οι Αρχές ανοίγουν πλέον τον φάκελο της υπόθεσης για ολόκληρη την Κρήτη, αναζητώντας πιθανούς συνεργούς και νέα στοιχεία γύρω από το κύκλωμα.

Οι βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση, τα δύο αδέρφια και ο θείος τους, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.