Δυνάμεις στης Αστυνομίας βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και συγκεκριμένα στο πάρκο Ασυρμάτου, όπου περαστικοί εντόπισαν νεκρό έναν άνδρα.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες ο νεκρός, ηλικίας περίπου 25 ετών, φέρει τραύμα από μαχαίρι και μάλιστα στην καρδιά.

Επί τόπου έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – το πλήρωμα του οποίου πιστοποίησε τον θάνατό του – και κλήθηκε ιατροδικαστής.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις για να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε και οδήγησε στο θάνατο του άνδρα.

Όπως έγινε γνωστό, η Αστυνομία δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν αλλοδαπό ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχει στο πάρκο κάποιος άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συγκεκριμένα αν ο νεαρός άνδρας δέχτηκε δολοφονική επίθεση εξαιτίας οπαδικού επεισοδίου ή ακόμη αν είχε τραυματιστεί αλλού και τον μετέφεραν στο πάρκο όπου τον εγκατέλειψαν.